У США загинула 23-річна українська біженка: на неї з ножем напав бездомний чоловік

23-річну біженку, яка нещодавно переїхала до США з України, зарізав бездомний раніше судимий чоловік

23-річна українка Ірина Заруцька, яка нещодавно втекла до США від війни в Україні, загинула від нападу на залізничній станції в Північній Кароліні.

Її вбив бездомний рецидивіст, який уже мав проблеми із законом, пише видання New York Post, посилаючись на повідомлення місцевої поліції.

Трагедія сталася ввечері 22 серпня на залізничній станції East/West Boulevard у районі Саут-Енд міста Шарлотт. За даними поліції, Ірина отримала численні ножові поранення і померла на місці.

"Вона нещодавно прибула до Сполучених Штатів, шукаючи прихистку від війни і сподіваючись на новий початок.

На жаль, її життя обірвалося занадто рано... Це непоправна втрата для її родини", – повідомляють на сторінці GoFundMe, де збирають кошти на допомогу рідним дівчини.

На фотографіях, зроблених місцевим телеканалом WSOC-TV, видно, як поліція оточила стрічкою платформу і поїзд на залізничній станції тієї ночі. За інформацією видання Charlotte Observer, поліція ще не підтвердила, чи сталося поранення ножем у поїзді, на платформі чи поблизу.

Підозрюваного у вбивстві українки заарештували – ним виявився бездомний 34-річний Декарлос Браун-молодший. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю, а згодом заарештували і висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Згідно з судовими записами, Браун має тривале кримінальне минуле – з 2011 року його неодноразово затримували за крадіжки, розбій із використанням зброї та погрози.

Як пише Charlotte Observer, деякі попередні звинувачення проти Декарлоса Брауна були зняті. Однак у січні 2025 року його вже притягали до відповідальності за неправомірне використання лінії 911. Це сталося після того, як поліція перевірила його психічний стан.

Під час розмови з правоохоронцями Браун заявив, що вважає, ніби хтось ввів йому в тіло "штучний" матеріал, який контролює його – змушує їсти, ходити і говорити.

"Браун хотів, щоб поліцейські розслідували цей "штучний" матеріал, який був у його тілі", – цитує Charlotte Observer дані з офіційної заяви під присягою.

Ці свідчення вказують на можливі психічні розлади, про які було відомо ще до трагедії.

Поліція не оприлюднила інформацію про те, що призвело до смертельного ножового поранення українки. Розслідування інциденту триває.

