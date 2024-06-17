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"Десятиліттями залишався непоміченим": чим цінний 1600-літній рукопис про дитинство Ісуса

Олена Барсукова — 17 червня, 16:10
Десятиліттями залишався непоміченим: чим цінний 1600-літній рукопис про дитинство Ісуса
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg

Німецькі дослідники розшифрували найдавніший манускрипт зі згадкою про дитинство Ісуса, який довгий час вважали "побутовою запискою".

1600-літній текст, що розповідає про дитинство Христа, – це рукопис Євангелія від Томи (Фоми) грецькою мовою, повідомляє Arkeonews.

Фрагмент рукопису датований IV-V століттям нашої ери, а отже це найстаріший манускрипт про дитинство Христа, відомий людству. У ньому, зокрема, є згадки про "чудо", яке Ісус нібито здійснив у дитинстві – оживив глиняні фігурки птахів.

"Це значне відкриття для дослідницької галузі, оскільки манускрипт датується ранніми днями християнства. До цього часу найдавнішою відомою грецькою версією Євангелія від Томи вважався кодекс XI століття", йдеться у пресрелізі Берлінського університету імені Гумбольдта.

Що таке Євангеліє від Томи і чим цінні його рукописи?

Євангеліє від Томи – це один з біблійних апокрифів, ймовірно, написаний у ІІ столітті нашої ери, що містить розповіді про дитинство Ісуса Христа, але не містить згадок про розп’яття і воскресіння.

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Історії з цього Євангелія не були канонізовані офіційною християнською церквою, але були дуже поширеними в Античності та Середньовіччі, й нині містяться у деяких нових виданнях Біблії.

Вчені стверджували, що рукописи Євангелія від Томи були написані грецькою мовою, але вважали, що ці фрагменти не збереглися. Та нещодавно виявилося, що така копія манускрипту зберігається у Берліні.

"Десятиліттями фрагмент папірусу з інвентарним номером P.Hamb.Graec. 1011 залишався непоміченим у Гамбурзькій державній університетській бібліотеці ім. Карла фон Оссецького.

Тепер папірологи Лайош Беркс з Інституту християнства та античності при Берлінському університеті ім. Гумбольдта та професор Габріель Ноккі Маседо з Льєзького університету ідентифікували цей фрагмент як найдавнішу збережену копію Євангелія від Томи", – кажуть у Берлінському університеті імені Гумбольдта.

Спочатку вчені думали, що цей папірус із "незграбним" почерком є фрагментом особистого листа чи списку покупок. Однак нові технології допомогли Берксу і Маседо розшифрувати рукопис і порівняти його з іншими ранньохристиянськими текстами. Він виявився найдавнішою збереженою письмовою копією "неканонічного" Євангелія, що описує раннє життя Ісуса.

"Спочатку ми помітили в тексті слово "Ісус". Потім, порівнюючи його з численними іншими оцифрованими папірусами, ми розшифрували його і швидко зрозуміли, що це не може бути повсякденним документом...

Цей фрагмент становить надзвичайний інтерес для дослідження. З одного боку тому, що ми змогли датувати його 4-5 століттям, що робить його найбільш ранньою відомою копією. З іншого боку, тому що ми змогли отримати нові знання про передачу тексту", – згадує Лайош Беркс.

На думку дослідників, цей рукопис Євангелія був створений як письмова вправа у школі або монастирі – цим вони пояснюють незграбний почерк і нерівні рядки релігійного тексту.

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Нагадаємо, Євангеліє від Томи знайшли у 1945 році поблизу бібліотеки Надж-Хаммаді у Єгипті. Там також зберігалося 13 кодексів, що містили християнські гностичні трактати в коптських перекладах.

Що стосується інших стародавніх християнських текстів – найбільше збереглося рукописів Нового Заповіту. Нині науці відомо понад 5800 грецьких манускриптів Нового Заповіту, що містять 2,6 мільйона сторінок тексту. Також існують стародавні манускрипти латинською, коптською, сирійською, вірменською й іншими мовами.

А найдавнішим біблійним текстом вважається Синайський кодекс, датований початком IV століття н.е і віднайдений у 1844 році.

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