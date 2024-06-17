"Десятиліттями залишався непоміченим": чим цінний 1600-літній рукопис про дитинство Ісуса

Німецькі дослідники розшифрували найдавніший манускрипт зі згадкою про дитинство Ісуса, який довгий час вважали "побутовою запискою".

1600-літній текст, що розповідає про дитинство Христа, – це рукопис Євангелія від Томи (Фоми) грецькою мовою, повідомляє Arkeonews.

Фрагмент рукопису датований IV-V століттям нашої ери, а отже це найстаріший манускрипт про дитинство Христа, відомий людству. У ньому, зокрема, є згадки про "чудо", яке Ісус нібито здійснив у дитинстві – оживив глиняні фігурки птахів.

"Це значне відкриття для дослідницької галузі, оскільки манускрипт датується ранніми днями християнства. До цього часу найдавнішою відомою грецькою версією Євангелія від Томи вважався кодекс XI століття", – йдеться у пресрелізі Берлінського університету імені Гумбольдта.

Що таке Євангеліє від Томи і чим цінні його рукописи?

Євангеліє від Томи – це один з біблійних апокрифів, ймовірно, написаний у ІІ столітті нашої ери, що містить розповіді про дитинство Ісуса Христа, але не містить згадок про розп’яття і воскресіння.

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Історії з цього Євангелія не були канонізовані офіційною християнською церквою, але були дуже поширеними в Античності та Середньовіччі, й нині містяться у деяких нових виданнях Біблії.

Вчені стверджували, що рукописи Євангелія від Томи були написані грецькою мовою, але вважали, що ці фрагменти не збереглися. Та нещодавно виявилося, що така копія манускрипту зберігається у Берліні.

"Десятиліттями фрагмент папірусу з інвентарним номером P.Hamb.Graec. 1011 залишався непоміченим у Гамбурзькій державній університетській бібліотеці ім. Карла фон Оссецького.

Тепер папірологи Лайош Беркс з Інституту християнства та античності при Берлінському університеті ім. Гумбольдта та професор Габріель Ноккі Маседо з Льєзького університету ідентифікували цей фрагмент як найдавнішу збережену копію Євангелія від Томи", – кажуть у Берлінському університеті імені Гумбольдта.

Спочатку вчені думали, що цей папірус із "незграбним" почерком є фрагментом особистого листа чи списку покупок. Однак нові технології допомогли Берксу і Маседо розшифрувати рукопис і порівняти його з іншими ранньохристиянськими текстами. Він виявився найдавнішою збереженою письмовою копією "неканонічного" Євангелія, що описує раннє життя Ісуса.

"Спочатку ми помітили в тексті слово "Ісус". Потім, порівнюючи його з численними іншими оцифрованими папірусами, ми розшифрували його і швидко зрозуміли, що це не може бути повсякденним документом...

Цей фрагмент становить надзвичайний інтерес для дослідження. З одного боку тому, що ми змогли датувати його 4-5 століттям, що робить його найбільш ранньою відомою копією. З іншого боку, тому що ми змогли отримати нові знання про передачу тексту", – згадує Лайош Беркс.

На думку дослідників, цей рукопис Євангелія був створений як письмова вправа у школі або монастирі – цим вони пояснюють незграбний почерк і нерівні рядки релігійного тексту.

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Нагадаємо, Євангеліє від Томи знайшли у 1945 році поблизу бібліотеки Надж-Хаммаді у Єгипті. Там також зберігалося 13 кодексів, що містили християнські гностичні трактати в коптських перекладах.

Що стосується інших стародавніх християнських текстів – найбільше збереглося рукописів Нового Заповіту. Нині науці відомо понад 5800 грецьких манускриптів Нового Заповіту, що містять 2,6 мільйона сторінок тексту. Також існують стародавні манускрипти латинською, коптською, сирійською, вірменською й іншими мовами.

А найдавнішим біблійним текстом вважається Синайський кодекс, датований початком IV століття н.е і віднайдений у 1844 році.