Найдавніший рунічний напис: археологи виявили гравірування на ножі, якому майже 2 тисячі років. ФОТО

У Данії на острові Фюн археологи знайшли 8-сантиметровий залізний ніж, якому близько 2 000 років. На ньому вигравіювати рунічний напис.
За словами дослідників, знахідка містить алфавіт найдавнішої писемності Данії, пише The Guardian.
Ніж виявили поблизу міста Оденсе в могилі під поховальною урною.
На ньому розгледіли п'ять символів, кожен заввишки близько 0,5 сантиметра, які складають слово hirila, що в перекладі з давньоскандинавської мови означає "маленький меч", кажуть дослідники.
|Фото: Rogvi N Johansen/Museum Odense
Зазначається, що ніж разом із кістяним гребінцем, який знайшли у 1865 році, є найдавнішими рунами, коли-небудь виявленими в Данії.
За словами автора дослідження та археолога Якоба Бонде, побачити слово на ножі вдалося не одразу.
"Це як отримати записку з того світу, з минулого. Для нас це надзвичайна знахідка, яка дещо говорить про розвиток найдавнішої скандинавської мови", – каже Бонде.
Дослідники припускають, що власником ножа могла бути людина з високим статусом у суспільстві.
Рунологиня з Національного музею Данії Лісбет Імер зазначила, що знахідка може допомогти дізнатися більше про історію країни.
|Фото: Jakob Bond/Museum Odense
"Дуже рідко можна знайти руни такого віку, як на цьому ножі. Це дає нам унікальну можливість отримати більше знань про найдавнішу писемність Данії, а отже, і про мову, якою розмовляли за часів залізного віку.
У той період вміння читати й писати не було особливо поширеним. Вважається, що на початку рунічної історії, люди, які вміли писати, складали невелику інтелектуальну еліту", – додала Лісбет Імер.
Відомо, що 2 лютого ніж поповнить ряди експонатів в музеї Оденсе. Разом з ним покажуть інші артефакти, знайдені на місці розкопок.
Раніше ми повідомляли, що у Туреччині чоловік під власним будинком знайшов підземне місто віком 2 тисячі років.
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