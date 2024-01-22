Найдавніший рунічний напис: археологи виявили гравірування на ножі, якому майже 2 тисячі років. ФОТО

У Данії на острові Фюн археологи знайшли 8-сантиметровий залізний ніж, якому близько 2 000 років. На ньому вигравіювати рунічний напис.

За словами дослідників, знахідка містить алфавіт найдавнішої писемності Данії, пише The Guardian.

Ніж виявили поблизу міста Оденсе в могилі під поховальною урною.

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На ньому розгледіли п'ять символів, кожен заввишки близько 0,5 сантиметра, які складають слово hirila, що в перекладі з давньоскандинавської мови означає "маленький меч", кажуть дослідники.

Фото: Rogvi N Johansen/Museum Odense

Зазначається, що ніж разом із кістяним гребінцем, який знайшли у 1865 році, є найдавнішими рунами, коли-небудь виявленими в Данії.

За словами автора дослідження та археолога Якоба Бонде, побачити слово на ножі вдалося не одразу.

"Це як отримати записку з того світу, з минулого. Для нас це надзвичайна знахідка, яка дещо говорить про розвиток найдавнішої скандинавської мови", – каже Бонде.

Дослідники припускають, що власником ножа могла бути людина з високим статусом у суспільстві.

Рунологиня з Національного музею Данії Лісбет Імер зазначила, що знахідка може допомогти дізнатися більше про історію країни.

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Фото: Jakob Bond/Museum Odense

"Дуже рідко можна знайти руни такого віку, як на цьому ножі. Це дає нам унікальну можливість отримати більше знань про найдавнішу писемність Данії, а отже, і про мову, якою розмовляли за часів залізного віку.

У той період вміння читати й писати не було особливо поширеним. Вважається, що на початку рунічної історії, люди, які вміли писати, складали невелику інтелектуальну еліту", – додала Лісбет Імер.

Відомо, що 2 лютого ніж поповнить ряди експонатів в музеї Оденсе. Разом з ним покажуть інші артефакти, знайдені на місці розкопок.

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