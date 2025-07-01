У Норвегії 47 тисяч людей помилково "виграли" мільйони в лотерею – гроші їм не віддадуть

У Норвегії 47 тисяч людей помилково отримали повідомлення про багатомільйонні виграші у лотерею, але виявилося, що це була помилка.

Наприклад, одному гравцеві повідомили, що він виграв понад 1,9 мільйона крон (приблизно 170 тисяч доларів), тоді як реальна сума сягала лише 199 крон (~17 доларів).

Іншому пощастило "виграти" 5,1 мільйона крон (пів мільйона доларів або 21 мільйон гривень), але насправді це були 510 крон, повідомляють CNN, The Guardian і AftenPosten.

Учасники несподівано "розбагатіли" через математичну помилку в програмному коді.

Національна лотерея Норвегії Norsk Tipping отримує суми виграшів з Німеччини в євроцентах, а далі конвертує їх у норвезькі крони.

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Під час останньої такої операції замість того, щоб поділити суму на 100, її помножили на 100. Так виграші, що мали становити кілька сотень крон, перетворилися на мільйони.

Norsk Tipping уже кілька разів перепросила за інцидент і повідомила, що "жодному з клієнтів не було виплачено неправильну суму".

Гендиректорка Norsk Tipping Тоньє Сагстюєн також окремо вибачилася перед учасниками лотереї.

"Мені неймовірно шкода, що ми так розчарували багатьох людей, і я розумію, що люди зляться на нас. Я отримала багато повідомлень від людей, які вже встигли побудувати плани на відпустку, купівлю квартири чи ремонт, перш ніж зрозуміли, що сума була неправильною.

Єдине, що я можу їм сказати: пробачте! Але я розумію, що це слабке заспокоєння", – сказала Сагстюєн.

Після цього скандалу Тоньє пішла у відставку. Її тимчасово замінив виконувач обов’язків генерального директора Вегар Странд.

Странд запевнив, що компанія "інтенсивно працює", щоб така ситуація не повторилася надалі.

Нагадаємо, у Канаді пенсіонер втретє за рік виграв у лотерею 2,5 млн доларів. А у США чоловік здобув виграш після 7 років спроб, щоразу пишучи ті самі цифри.