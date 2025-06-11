"Знову?!": у Канаді пенсіонер менш ніж за рік тричі зірвав джекпот у лотереї на мільйони доларів

Канадець менш ніж за рік тричі вигравав у лотерею

Менш ніж за рік канадець став переможцем трьох лотерей, вигравши близько 2,5 мільйонів доларів. Проте це не всі його здобутки.

Всього за життя він зірвав чотири джекпоти та поборов рак, повідомляє The Guardian.

Девід Серкін – пенсіонер із канадської провінції Альберта. Він переборов онкологічне захворювання та чотири рази купляв переможні лотерейні білети.

Чоловік грає у лотерею з 1982 року. Він говорить, що просто полюбляє ритуал купівлі білетів та їхньої перевірки.

Понад 10 років тому канадець вперше вигравав у лотерею. Тоді він отримав 250 тисяч доларів.

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20 серпня і 16 листопада 2024 року Серкін виграв 500 тисяч доларів та 1 мільйон доларів відповідно.

3 травня 2025-го чоловік купив лотерейний білет на заправній станції у своєму рідному місті Летбридж. Тоді Серкін подумав: "Що я можу втратити?". І він знову переміг. Цього разу пенсіонер поповнив свій рахунок ще на мільйон доларів.

"Я знаю, що шанси на це астрономічно малі, і не думаю, що це повториться. Але мені все одно подобається купувати білети", – сказав Серкін.

На останній виграш друзі канадця відреагували словами: "Знову?!". Дружина пенсіонера теж була здивована.

Свій передостанній виграш Серкін витратив на подорож на Гаваї. Цього разу вони із дружиною вирушать на острів Ньюфаундленд.

Нагадаємо, у США чоловік виграв мільйон доларів у лотерею. Гроші на білет він знайшов перед входом до магазину.