Люди галюцинують, продавець розводить руками: в Австралії желейні цукерки призвели до госпіталізацій

Невідомі речовини в жувальних цукерках спричинили у австралійських споживачів тривожність, галюцинації та в деяких випадках став причиною госпіталізацій. Інциденти почали розслідувати, а поки виробник солодощів зняв продукцію з продажу.

Про несподівану токсичність смаколиків Mushroom gummies (з англійської – грибні жуйчики) зі смаками "кордицепс" і "левова грива", що відповідають назвам грибів, повідомляє The Guardian.

Що це за цукерки?

На своєму сайті компанія Uncle Frog, що розповсюджувала цукерки в країні, вказує, що продукція допоможе "відчути мультивсесвіт".

Ефект пояснюють тим, що до складу жувальних солодощів нібито входить 1000 міліграм "найкращої на землі коноплі". Однак складники Mushroom gummies точно невідомі.

Смак "левової гриви", як зазначає виробник, має підтримувати пам’ять і концентрацію, а "кордицепс" здатний "забезпечити природну енергію та силу".

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Водночас компанія стверджує, що у складі солодощів немає каннабідіолу, канабінолу чи тетрагідроканабінолу – витяжок хімічних речовин із рослин коноплі.

Яку реакцію продукція спричинила в австралійців?

Компанію Uncle Frog зареєстрували на території Австралії наприкінці 2023 року, вже у квітні по всій країні споживачі їхньої продукції почали скаржитися на неочікувані симптоми.

Після вживання солодощів вони мали тривожні галюцинації, запаморочення, нудоту, блювання, прискорений пульс, а також мимовільні скорочення м’язів.

Споживачка Лаура Джонс розповіла ABC, що через годину після прийому цукерок у неї почалися тривожні симптоми.

"Це була найдивніша річ, яку я коли-небудь відчувала. Я почувалася як не в своєму тілі і навіть втратила короткочасну пам’ять.

Це було відчуття наближення смерті. Я думала: "Що буде з моїми дітьми?" – поділилася вона.

У Південному штаті підлітка знайшли без свідомості після того, як він з’їв кілька жувальних цукерок від Uncle Frog. А в Новому Велсі щонайменше п’ятьох осіб госпіталізували.

"Триває розслідування того, що містять ці продукти. Ми наполегливо рекомендуємо людям не вживати їх.

Якщо вони у вас є, утилізуйте їх безпечно, подалі від дітей і домашніх тварин, щоб уникнути випадкового споживання", – сказав медичний директор Інформаційного центру з отруєнь Нового Вельсу доктор Даррен Робертс.

За словами головної інспекторки охорони здоров’я Нового Вельсу докторки Керрі Чант, фахівці поки достеменно не знають, який складник солодощів спричиняє таку реакцію.

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Як відреагувала компанія?

Увечері 26 червня сайт Uncle Frog було видалено, як і облікові записи компанії у Facebook та TikTok.

В архівній версії сторінки була розміщена інформація про зняття продукції з продажу, що підтвердили пізніше у коментарі The Guardian.

Водночас директор Uncle Frog Рохан Банділ заявив, що не має стосунку до видалення сайту, оскільки його керуванням займалися особи з США.

За словами чоловіка, компанія скасувала всі майбутні замовлення і негайно припинила продажі після повідомлення австралійської влади про виявлення "нових інгредієнтів" у складі продукції.

Uncle Frog не лише припинила розповсюдження продукції, а й була знята з реєстрації 12 червня 2024 року.

Чому складники викликали занепокоєння?

Відповідно до законів Австралії, уся їжа, яку продають на території країни, має відповідати Кодексу харчових стандартів Австралії та Нової Зеландії.

Однак гриби виду лев’яча грива та кордицепс наразі не належать до переліку інгредієнтів, схвалених до використання в харчовій продукції. Тому їх називають "новими інгредієнтами" для Австралії.

У країнах Азії обидва гриби широко використовують у нетрадиційній медицині.

"Багато видів, які ростуть у дикій природі, можуть бути токсичними або навіть смертельними. Їх часто важко ідентифікувати і для безпеки від них краще триматися подалі", – прокоментував ситуацію головний науковий співробітник Ботанічного саду Сіднея, доктор Бретт Саммерелл.

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