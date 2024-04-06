У США шестеро в'язнів через суд вибороли дозвіл побачити сонячне затемнення

У штаті Нью-Йорк, США, шістьом ув’язненим, які раніше подали позов до суду на Департамент виконання покарань штату, таки дозволили спостерігати за сонячним затемненням.

Однак суд не скасував закриття в'язниць по всьому штату під час затемнення "з метою безпеки персоналу, ув’язнених та їхніх відвідувачів, а також щоб гарантувати цілісність наших об’єктів під час цього явища", пише The New York Times.

Незважаючи на те, що ув’язнені-позивачі різного віросповідання (баптист, мусульманин, адвентист сьомого дня, два послідовники сантерії та атеїст), усі вони переконані, що "затемнення є релігійною подією, за якою вони повинні спостерігати і осмислювати".

"Це величезна перемога для них, вони всі в захваті. Схрестивши пальці, щоб не було хмарно і не йшов дощ, вони зможуть сповідувати свої щирі релігійні переконання, чого ми завжди для них і бажали", – зазначив Кріс Макардл, один із адвокатів, який представляв інтереси чоловіків.

Джеремі Зелінські, один з тих, хто подав позов у січні, попросив дозволу спостерігати за затемненням з головного двору Вудборна. Чоловік є атеїстом, тож заявив, що вважає затемнення часом для "святкування науки, розуму і всього атеїстичного".

У березні його позов задовольнили. Після цього інші в’язні заявили, що “затемнення є релігійно значущою подією”. Зелінські запитав тюремну адміністрацію, чи можна дозволити іншим також спостерігати за цим унікальним явищем.

"Затемнення важливі, тому що викликають благоговіння і глибокі роздуми. Це рідкісна можливість для всіх зібратися разом, насолодитися нашим спільним перебуванням і розділити радість від життя.

Було б неймовірно сумно бути єдиною людиною, яка це зможе побачити", – написав Зелінський у своєму зверненні.

Однак Департамент оголосив, що ув'язнені залишатимуться у своїх житлових приміщеннях, за винятком надзвичайних ситуацій. Але всі отримають спеціальні окуляри для спостереження за затемненням.

Нагадаємо, 8 квітня Місяць пройде перед Сонцем, внаслідок чого частину Північної Америки поглине темрява на короткий час. Натомість для України явище буде непомітним.