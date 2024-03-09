У Пакистані студента засудили до смертної кари за "богохульське" повідомлення у WhatsApp

У Пакистані суд присудив смертну кару 22-річному студенту, звинуваченому в богохульстві. Ще один юнак за такий злочин отримав довічне ув'язнення.

Двох підозрюваних заарештувало Федеральне агентство розслідувань (FIA). Їм інкримінували розповсюдження "блюзнірських" матеріалів через WhatsApp, пише Independent.

Суд заявив, що хлопець поділився цими фотографіями та відео з наміром "образити релігійні почуття мусульман", пише BBC. У постанові йдеться, що він готував матеріали, які містили принизливі слова про пророка Мухаммеда та його дружин.

За цією ж справою до довічного ув'язнення засудили 17-річного студента, який поширював ці матеріали. Смертного вироку йому вдалося уникнути, бо він є неповнолітнім.

Обидва обвинувачених провину заперечують. Їхні адвокати стверджували, що справа сфальшована. Батько засудженого до смертної кари заявив, що подаватиме апеляцію на вирок.

Закон про богохульство, який діє у Пакистані, передбачає смертну кару для кожного, хто ображає іслам і його пророка Мухаммеда. Закон ґрунтується на законодавстві XIX століття та був посилений у рамках прагнення до ісламізації держави.

Засудження за богохульство в Пакистані поширені, хоча досі ніхто ніколи не був страчений. Більшість обвинувальних вироків скасовують суди вищих інстанцій. Однак до суду натовпи нерідко лінчують обвинувачених людей під час нападів самосуду.

Нагадаємо, в Пакистані судитимуть батьків, які відмовляються вакцинувати своїх дітей.