У Пакистані заарештували жінку, яка вбила свою дочку через відмову виходити заміж за домовленістю

На території Пакистану заарештували жінку, яку раніше визнали винною у вбивстві власної дочки – дівчина відмовилася вступати у шлюб за домовленістю.

Про затримання 51-річної Назії Шахін інформують BBC та La Repubblika.

У грудні 2023 року італійський суд визнав батьків і дядька 18-річної дівчини винними у її вбивстві. Причиною вважають її відмову виходити заміж. Чоловікові та дружині призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Аббаса Шаббара, батька вбитої, у серпні 2023 року екстрадували до Італії, а її матір Назію Шахін засудили заочно.

Повідомляється, що жінку вистежили поблизу кордону спірного регіону Кашмір, що на півострові Індостан, під час спільної операції Інтерполу (Міжнародна організація кримінальної поліції) та місцевих правоохоронців.

31 травня Назія постала перед судом, який вирішуватиме питання про її передання до Італії. Жінка має пройти медичне обстеження, а після цього її перевезуть до однієї з тамтешніх в’язниць. Наступне судове засідання призначене на 12 червня.

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Нагадаємо, у листопаді 2022 року тіло 18-річної Саман Аббас знайшли на фермі на півночі Італії. Це сталося за 18 місяців після її зникнення.

Слідство встановило, що батьки дівчини наполягали на тому, аби вона повернулася в Пакистан, з якого родина емігрувала в 2016-му, та вийшла заміж.

Саман відмовилася і кілька місяців проживала під захистом соціальних служб, аж поки її рідні обманом не змусили дівчину повернутися додому. Наступного дня вона вийшла з дому у супроводі своїх батьків і більше не поверталася.

Тіло дівчини знайшли неподалік дому її сім’ї – у Саман був перелом шиї, ймовірно, отриманий унаслідок задушення.