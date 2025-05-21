Мавпи з панамського острова почали викрадати дитинчат іншого виду: без материнського молока ті гинуть

Вчені виявили згубний "тренд" серед мавп, які мешкають на панамському острові Хікарон. Білоголові капуцини почали викрадати дитинчат ревунів. Без материнського молока ті гинуть.

Причини такої поведінки невідомі, але науковці вважають, що це явище може бути наслідком нудьги серед молодих самців.

Таких висновків вчені дійшли у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Current Biology, пише IFLScience.

Острів Хікарон розташований у Тихому океані біля узбережжя Панами і є частиною Національного парку Коїба. Завдяки своїй ізольованості він служить своєрідною природною лабораторією для вчених, які спостерігають за поведінкою мавп.

Науковці звернули увагу на місцевих білоголових капуцинів (Cebus capucinus imitator), коли помітили, що ті почали використовувати каміння для розколювання кокосів і крабів. Після цього на острові встановили камери для спостереження за їхньою поведінкою.

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Однак науковці помітили зовсім не те, на що очікували. Камери зафільмували білоголових капуцинів із дитинчатами мавп-ревунів (Alouatta palliata coibensis) на спинах.

"Це було настільки дивно, що я пішла прямо до кабінету свого наукового керівника, аби запитати його, що це було", – розповіла Зої Голдсборо з Інституту поведінки тварин імені Макса Планка, яка першою помітила таку поведінку.

Тоді доктор Брендан Барретт вирішив, що варто переглянути записи з усіх камер спостереження на острові за рік. Вчені мали на меті з’ясувати: ця дивна поведінка є одноразовою чи мала певну тенденцію.

Вони переглянули десятки тисяч зображень і відео з 76 фотопасток і побачили, що чотирьох дитинчат ревуна носив один капуцин, якого назвали Джокером.

Спочатку дослідники думали, що це може бути міжвидовим "усиновленням". Такі випадки є рідкісними, але все ж трапляються. Наприклад, одного разу пара капуцинів "всиновила" та виростила мармозетку.

Однак зазвичай ці випадки стосуються самок, які ще не мають власних дитинчат або втратив своє маля. Та Джокер був самцем.

Вчені вирішили, що він просто "пробує щось нове". Адже це дуже допитливі тварини, які постійно досліджують навколишнє середовище і можливості взаємодії з ним.

Та коли команда подивилася на серію зображень, зроблених п'ять місяців потому, вони побачили таку ж поведінку у ще чотирьох капуцинів. Всі вони – молоді самці, які носили дитинчат ревунів. Експерт із ревунів підтвердив, що це були різні малюки.

За 15 місяців п'ятеро самців білоголових капуцинів носили із собою 11 дитинчат ревунів. Це тривало до 9 днів. Малюки чіплялися за їхні спини, щоб врятувати своє життя.

"Повна хронологія подій розповідає нам захопливу історію однієї особини, яка почала поводитися хаотично, і яку з наростальною швидкістю підтримали інші молоді самці", – зазначив Барретт.

Вченим відомо, що четверо з викрадених дитинчат померли. Вони підозрюють, що те ж саме стосується і решти.

"Капуцини не завдали шкоди малюкам, але вони не могли забезпечити їх молоком, необхідним для виживання", – пояснила Голдсборо.

Тим часом батьки-ревуни кликали своїх дітей з дерев. Це спростовує ідею про те, що капуцини брали на виховання сиріт або тих, від кого відмовилися.

Автори ще не бачили моменту викрадення, а тому не знають, як саме він відбувається. Та вчені спостерігали за тим, як ревуни намагалися повернути своє потомство, а капуцини їм заважали.

Дослідники кажуть, що це явище показує здатність розвивати культурні традиції без чітких функцій і з руйнівними наслідками для навколишнього світу.

"Виживання на Хікароні здається легким. Тут немає хижаків і мало конкурентів, що дає капуцинам багато часу і мало справ", – зауважує співавторка дослідження, професорка Маргарет Крофут.

Вченні вважають, що "нововведення" капуцинів може бути способом боротьби з нудьгою.

Наразі дослідників цікавить, чи є збігом те, що використання каміння і викрадення немовлят пов'язане з самцями з однієї місцевості острова.

Ревуни належать до видів на острові, що перебувають на межі зникнення. Якщо аналіз останніх фотопасток покаже, що "тренд" на викрадення дитинчат поширюється, вченим доведеться обирати між втручанням для захисту ревунів і спостереженням за поведінкою капуцинів з науковою метою.

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