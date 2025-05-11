Не задля розваги: вчені розповіли, чому шимпанзе стукають по деревах із певним ритмом

Шимпанзе використовують удари по стовбурах дерев як засіб зв’язку. Вчені виявили, що ці звуки мають ритм, індивідуальний стиль і можуть поширюватися на великі відстані, виконуючи функцію давнього способу комунікації між тваринами

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Current Biology, пише Associated Press.

Стрибаючи через джунглі, шимпанзе часто хапаються за дерева в тропічному лісі. Іноді вони б’ють по них декілька разів, що створює низькочастотні звуки, які можна почути за кілометр і більше.

У ході роботи група науковців проаналізувала 371 випадок, коли шимпанзе били по стовбурах дерев. Вчені виявили, що ці ссавці стукають по рослинах із регулярним ритмом.

Автори дослідження вважають, що барабанний бій є формою комунікації тварин на великій відстані. Ймовірно, так шимпанзе можуть інформувати своїх "родичів" про те, де перебувають або в якому напрямку рухаються.

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"Це спосіб соціальної перевірки", – пояснив Генк’ян Гонінг з Амстердамського університету, який не брав участі в дослідженні.

При цьому вчені виявили, що кожен шимпанзе має "індивідуальний стиль", тобто схему ударів, за допомогою якого можна розпізнати творця звуку.

Науковці виявили, що мавпи з різних регіонів Африки стукають по деревах із різними ритмами. Наприклад, шимпанзе із західної частини континенту віддають перевагу рівномірному ритму, а східної – коротким та довгим інтервалам між ударами.

За словами вчених, тварини вибірково ставляться до вибору дерев, по яких б’ють. Ймовірно, на це впливає те, що певні форми та різновиди деревини створюють звуки, які краще поширюються крізь густі джунглі.

Барабанні удари, можливо, є "дуже важливим способом встановлення контакту", припускає співавторка дослідження Кетрін Крокфорд.

На ближчих відстанях шимпанзе використовують голосові сигнали, які виявилися складнішими, ніж вважали раніше. В іншому дослідженні вчені виявили, що тварини поєднують різні звуки, аби надати їм нових значень.

Наприклад. сигнал, пов’язаний із відпочинком, та звук, який використовують для запрошення до гри, перетворився на пропозицію спати вночі поруч.

"Ймовірно, ми недооцінили гнучкість і складність спілкування тварин", – додала Кетрін Крокфорд.

Раніше вчені провели серію експериментів і виявили, що морська левиця, яку навчити рухатися в такт музиці, тримає ритм краще за людей.