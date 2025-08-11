У геріатричному пансіонаті на Львівщині виникла пожежа: евакуювали 65 людей

Під час пожежі у геріатричному пансіонаті на Львівщині евакуювали 65 осіб

У геріатричному пансіонаті на Львівщині виникла пожежа. Під час гасіння вогнеборці евакуювали 65 людей, троє з них звернулися за допомогою медиків.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій та поліції області.

Інцидент трапився 11 серпня близько 11 ранку в приватному пансіонаті для людей старшого віку, що розташований у селищі Брюховичі.

Під час гасіння вогнеборці евакуювали 65 людей: 42 людей винесли, ще 23 вивели у спеціальних рятувальних пристроях.

"Займання вдалося ліквідувати. На місці працювали 60 надзвичайників та 14 одиниць спецтехніки", – зазначають у повідомленні.

Троє з евакуйованих звернулися за медичною допомогою: 77-річна жінка, яка проживала в закладі, та двоє працівників.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини пожежі.

