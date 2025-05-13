У зіркової пари лелек Грицика та Одарки вилупились усі п’ятеро пташенят: їм вже обрали імена

У зіркової пари лелек Одарки та Грицика вилупились всі п’ятеро пташенят. Хоча їхня стать поки невідома, користувачі вже обрали їм імена.

Як повідомили на сторінці Національного природного парку "Пирятинський", останнє пташеня з’явилось на світ по обіді 9 травня.

"Вітаємо Грицика та Одарку з появою пташенят! Відкладання п’яти яєць тривало 8 діб, а от вилуплення зайняло всього 2,5 доби.

Це – результат дивовижної синхронізації, яка є важливим біологічним пристосуванням. Завдяки їй пташенята з’являються майже одночасно і мають рівні шанси на виживання", – йдеться у дописі.

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Цьогоріч нацпарк запропонував підписникам самостійно обрати імена для усіх пташенят. Згідно з умовами, перемагало те ім’я, за яке найбільше задонатили на потреби ЗСУ.

Підписники обрали такі варіанти: Міннехаха, Ірпінь, Джессіка, Лесик та Катря.

"Тож у гнізді тепер є п'ятеро лелеченят, стать та імена яких є умовними, адже в такому віці неможливо сказати, де хлопчик, а де дівчинка", – зауважила дослідниця Ірина Саражинська.

Нагадаємо, за зірковою парою лелек дослідники нацпарку "Пирятинський" спостерігають третій рік поспіль. Спостереження встановили з науковою метою, однак, неочікувано відео з записами із життя лелек стали набирати великі перегляди, а у зіркової пари птахів з’явилась чимала кількість підписників.

Два роки поспіль у гнізді жила пара, яку назвали Грицьком та Одаркою. Однак навесні 2025 року виявилось, що з вирію повернулась лише Одарка. До неї підселився інший молодий самець – його назвали Грициком.