У Харкові провели пробні уроки в підземній школі: коли там розпочнеться навчання

Пробний навчальний день у першій підземній школі Харкові

З понеділка, 13 травня, 620 дітей почнуть навчатися у першій підземній школі Харкова. Там уже провели пробний навчальний день.

За словами харківського міського голови Ігора Терехова, наразі триває набір учнів на новий навчальний рік.

Він сподівається, що до вересня 2024 року міська влада встигне побудувати щонайменше ще три підземних школи в інших районах міста. Кількість охочих вчитися очно вже значно перевищує кількість наявних місць, каже він.

У перший навчальний день у харківській підземній школі рятувальники та психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій розповіли учням про правила мінної безпеки та навчили їх розпізнавати небезпечні предмети та території.

Кількість охочих вчитися очно в Харкові вже значно перевищує кількість наявних місць. Фото: Ігор Терехов

Вони також поспілкувалися з дітьми про пожежну безпеку.

Нагадаємо, будівництво першої в Україні підземної школи в Харкові завершилося у квітні. Приміщення в Індустріальному районі міста звели з дотриманням усіх вимог безпеки.

Воно має 20 класних кімнат і розраховане на 900 учнів, які навчатимуться у дві зміни.