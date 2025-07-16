У Південній Кореї батько учениці вночі проник до школи, щоб вкрасти контрольні роботи: його затримали

У Південній Кореї затримали вчительку та батька учениці, які пізно вночі проникли до школи, щоб вкрасти екзаменаційні роботи.

Про це повідомляють BBC, South China Morning Post та The Korea Herald.

За підозрою поліції, їм міг допомагати адміністратор приміщення. Однак реалізувати план викрадення робіт не вдалося, бо у школі спрацювала сигналізація, тож їх затримали.

Батька звинувачують у незаконному проникненні до школи, а вчительку, окрім цього, – у ймовірному отриманні хабарів.

Правоохоронці встановили, що вчителька як приватна репетиторка навчала дитину заарештованого батька, а це вчителям у Південній Кореї робити заборонено.

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При цьому дитина була найкращою ученицею школи впродовж тривалого часу.

Наразі незрозуміло, чи пов'язані попередні досягнення учениці з тим, що вчителька їй якимось чином допомагала чи "підставляла" оцінки, а також чи викрадали вони контрольні роботи раніше. Наразі це з’ясовують правоохоронці.

Після інциденту школа скликала засідання академічної комісії та дисциплінарної ради. Учениці поставили нульову оцінку за семестр та видали рекомендацію про її відрахування.