Попередні результати НМТ: у МОН розповіли, з якого предмету цьогоріч є найбільше 200-бальників

У 2025 році серед учасників національного мультипредментого тесту (НМТ) зросла частка тих, хто подолав "пороговий" бал із математики, порівняно з результатами минулого року. Також майбутні вступники найчастіше отримували 200 балів із цього предмета.

Про це свідчать результати 13 із 17 основних сесій НМТ, повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

За даними організаторів, на основні сесії з’явився 91% з понад 317 тисяч зареєстрованих учасників. У МОН зауважують, що цей показник вищий за торішній.

При цьому стабільною залишається частка учасників, які складають іспит за кордоном. Більшість українців (понад 236 тисяч), які взяли участь в тестуванні, – цьогорічні випускники шкіл, кажуть організатори.

Найбільшу кількість 200-бальників (1163) зафіксували з математики. Максимальні результати з англійської вдалося отримати 765 учасникам НМТ. Ще 658 майбутніх вступників без жодної помилки пройшли тест з української мови.

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Хоча б один предмет НМТ склали на 200 балів 2414 учасників. Троє – мають найвищі можливі бали з усіх чотирьох предметів.

У МОН відзначають, що у 2025 році в Україні з 14 до 11,7% зменшилася частка учасників, яким не вдалося скласти математику. У відомстві вважають, що найскладнішою серед вибіркових дисциплін цьогоріч виявилася фізика – "порогового" балу в цій частині тесту не вдалося набрати кожному десятому учаснику НМТ.

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"Ті, хто не подолав поріг НМТ із деяких предметів, зберігають можливість вступити до закладів фахової передвищої та професійної освіти.

Україна потребує механіків, будівельників, фахівців з агросфери, молодшого медичного персоналу – саме такі напрями є перспективними на ринку праці та ключовими для відновлення країни", – наголосили в МОН.

Раніше директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла, що цьогоріч на НМТ виявили невелику кількість порушень. Серед них був випадок, коли учасник іспиту приніс із собою табличку множення.