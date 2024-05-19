У Південній Кореї відбулися незвичні змагання: учасники 1,5 години сиділи непорушно

117 учасників обрали з-поміж чотирьох тисяч осіб, які подавали заявки на участь у конкурсі.

У столиці Південної Кореї, Сеулі, провели щорічні змагання, учасники якого сиділи непорушно протягом 1,5 години.

117 конкурсантів, обраних з-поміж чотирьох тисяч осіб, які подали заявку на участь, зібралися 10 травня на килимках для того, щоб позмагатися між собою у вмінні зберігати спокій, пише CNN.

Сидячи на килимках для йоги, корейці мали абстрагуватися від зовнішніх факторів, не засинати, не перевіряти телефон чи розмовляти. До них підключили спеціальні пристрої, щоб слідкувати за частотою серцевих скорочень. Саме так організатори конкурсу визначили найбільш спокійного учасника.

Цьогорічною переможницею обрали 35-річну жінку на ім'я Квон Со-А. Її здатність бути спокійною відзначили трофеєм у формі скульптури французького митця Огюста Родена "Мислитель".

Мистикиня Woopsyang розповіла, що конкурс також є перфомансом, покликаним показати констраст між спокоєм та активністю. China News Service / Contributor/Getty Images

"Корея дуже конкурентна країна, де люди думають, що якщо вони нічого не роблять, вони відстають. Я думаю, що кожен повинен мати свій темп, а іноді просто можливість сповільнюватися", – сказала переможниця, яка одночасно працює на кількох роботах.

Подія має визначне значення для корейського гіперконкурентного суспільства, адже метою конкурсу є не тільки фізичне випробування, а й створення місця тимчасового перепочинку. Для багатьох учасників змагання стали можливістю відновитися після емоційного вигорання та стресу, спричиненого роботою.

Одним зі 117 щасливчиків, які взяли участь у змаганні, став дворазовий олімпійський призер у швидкісному бігу по льоду, 34-річний Квак Юн Гі. Чоловік посів третє місце.

"Я п'ять разів був на Олімпіаді і ніколи не брав належного відпочинку під час тренувань протягом 30 років.

Чув, що це місце – те, де я можу очистити свої думки і відпочити принаймні за цей час, тому я прийшов сюди, думаючи "ого, це те, що мені так потрібно"", – говорить про мотивацію взяти участь у конкурсі спортсмен.

У 2024 році змагання, засновані художницею під псевдонімом Woopsyang, відбулися вдесяте. Жінка вирішила започаткувати захід після того, як сама пережила серйозне емоційне вигорання.

Мисткиня пояснила, що постійне порівняння своїх успіхів із продуктивністю інших викликало у неї тривожність.

"Отже, я створила змагання, думаючи, що було б непогано призупинити все разом у тому ж місці одночасно. Цей конкурс говорить, що відпочинок – це вже не марна трата часу, а те, чого ми дійсно потребуємо", – розповіла Woopsyang.

Водночас, як зазначає художниця, конкурс є перфомансом, метою якого є показати візуальний контраст між непорушними учасниками і активною групою спостерігачів навколо.