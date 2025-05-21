У Помпеях виявили гробницю жриці богині родючості Церери: це перший доказ існування її культу в місті

У Помпеях в елітному некрополі виявили гробницю жриці, яка, ймовірно, служила богині родючості Церері. Це перше свідчення про існування її культу в місті.

Таких висновків дійшли вчені у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Heritage, пише IFLScience.

Поховальний комплекс Порта Сарно слугував місцем спочивання мешканців Помпей, які належали до вищого класу.

У знайденій гробниці археологи виявили розкішну скульптурну композицію із зображенням нареченого і нареченої в натуральну величину – горельєф.

Особливий інтерес викликала жіноча статуя. На думку дослідників, вона відповідає образу "стриманої, скромної та чесної" людини.

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Жінка тримає в руках лаврову гілку, яку жерці та жриці використовували для очищення та освячення, розсіюючи дим ладану або інших ароматичних трав, спалених під час церемоній.

Крім того, жінка зображена в намисті з амулетом у формі півмісяця, відомим як лунула. Зазвичай їх носили молоді незаміжні дівчата, а в день весілля не вдягали.

Статуї із гробниці жриці Alfio Giannotti/Heritage

Тому лунула на статуї може вказувати на особливий зв'язок між похованою жінкою та богинею Церерою, яка була тісно пов'язана з фазами Місяця через їхній зв'язок із сільським господарством та врожаєм.

Автори дослідження припускають, що похована була жрицею Цирери. Однак через відсутність будь-яких написів неможливо остаточно підтвердити її особу.

"Скульптура жінки є одним із рідкісних прикладів зображення жриці з предметами, характерними для її релігійного становища, і єдиним відомим на сьогодні у Помпеях.

Жриця – це найвищий соціальний ранг, до якого тоді могла прагнути жінка. Вона відігравала важливу роль у публічній сфері та мали владну позицію, яка була далека від інших жінок і дуже схожа на позицію жерців", – зазначили вчені.

Це відкриття доповнює розуміння соціальної, релігійної та політичної реальності Помпей безпосередньо перед їхньою загибеллю у 79 році нашої ери. Воно свідчить про те, що у стародавньому місті існував культ Церери, а жінки з вищого класу могли служити жрицями.

Нагадаємо, археологи з'ясували, як помпейці рятувалися від виверження Везувію.