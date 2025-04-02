Під час розкопок у Помпеях знайшли дві великі статуї: одна з них зображує впливову жрицю

Статуї чоловіка та жінки знайшли під час розкопок одного з некрополів давньоримського міста Помпеї

Археологи знайшли дві скульптури чоловіка та жінки у натуральну величину під час розкопок великої гробниці Порта Сано у давньоримському місті Помпеї.

Історики вважають, що одна зі статуй могла бути створена на честь важливої жриці, повідомляє The Guardian.

Статуї прикрашали гробницю з кількома поховальними нішами, вбудованими в стіну некрополя поблизу головних в'їзних воріт у стародавнє місто. Імовірно, це була родинна гробниця впливової римської родини.

Наразі невідомо, чи статуї уособлюють подружню пару. За словами директора археологічного парку Помпей Габріеля Цухтрігеля, ніяких підписів не збереглося.

"Це міг бути її чоловік, але це також міг бути її син. Напису не було, тому ми не знаємо", – зазначив він.

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Натомість експерти впевнені у тому, що жіноча скульптура зображує впливову жінку, яка, ймовірно, була жрицею Церери (у давньоримській релігії Церера була богинею землеробства, родючості та материнських стосунків).

"Жінки не могли брати участь у політиці в стародавньому римському світі, тому вони могли зробити собі ім’я, ставши жрицями релігійного культу", – сказала The Telegraph британська археологиня, яка працює в Помпеях, Софі Хей.

До таких висновків дійшли, проаналізувавши зображені на статуї прикраси та аксесуари – типові для жриць того часу. Також прикметною ознакою став кулон у вигляді півмісяця. Цей символ був пов'язаний з місячними циклами, родючістю та народженням.

За словами Софі Хей, статуї виготовлені з м’якої породи, яка швидко руйнується. Однак у цьому випадку скульптури навдивовижу добре збереглися.

"Незвично те, наскільки добре вони збереглися. Ви все ще можете побачити всі деталі, такі як персні, які пара носить на пальцях, і складку мантії", – зауважила археологиня.

Статуї наразі перебувають на реставрації. Їх планують показати відвідувачам на виставці у Помпеях, яка розпочнеться 16 квітня.

Розкопки в некрополі Порта Сарно є спільним проєктом археологічного парку Помпей та Європейського університету Валенсії. У 2021 році команда археологів під час розкопок на цій території знайшла частково муміфіковані останки колишнього раба.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Єгипті знайшли гробницю Тутмоса ІІІ. За останні сто років це перший випадок, коли дослідникам вдалося знайти гробницю єгипетського фараона.