Вперше за понад століття: в Єгипті археологи знайшли гробницю фараона

Археологи припускають, що тіло фараона перенесли з гробниці незабаром після поховання

Археологи в Єгипті вперше за понад століття знайшли гробницю фараона. Схоже відкриття зробили в 1922 році, коли виявили поховання Тутанхамона.

Історію знахідки розповіли The Guardian та CNN.

Уперше гробницю за 2,4 кілометра від Долини Царів виявила у 2022 році команда археологів з Великої Британії та Єгипту.

Але тоді науковці вважали, що поховання належить одній із дружин колишніх правителів, адже воно було поруч із гробницями цариці Хатшепсут і фараона Тутмоса III.

Протягом місяців дослідники розчищали сміття в коридорі поховання, аби дістатися до основного приміщення.

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Польовий директор Дослідницького фонду Нового Королівства Пірс Літерленд розповів, що зрозумів справжнє значення відкриття, щойно побачив стелю похоронної камери. Приміщення там прикрашене сценами з Амдуата – релігійного тексту, призначеного для фараонів.

За словами Літерленда, тоді він відчув "надзвичайне здивування".

"Коли я вийшов, моя дружина чекала надворі, і єдине, що я міг зробити, це розплакатися", – розповів він BBC.

Гробницю знайшли в поганому стані через повінь, яка, ймовірно, завдала шкоди похованню незадовго після смерті правителя. Крім того, всередині не було тіла фараона.

Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту/Facebook Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту/Facebook Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту/Facebook

Раніше негода пошкодила внутрішню частину гробниці. Археологи вважають, що через це вміст могили перенесли на інше місце.

"Насправді гробниця виявилася абсолютно порожньою не тому, що її пограбували. Згодом ми з’ясували, що могилу затопило. Вона побудована під водоспадом і наповнювалася водою протягом приблизно шести років після поховання", – пояснив археолог.

Пірс Літерленд зауважив, що лише після аналізу тонн битого вапняку команді вдалося знайти маленькі уламки алебастрових глеків з ім'ям Тутмоса II. Ймовірно, фрагменти напису пошкодилися пі час переміщення поховання.

Крім того, на місці поховання знайшли написи з іменем його дружини та зведеної сестри – цариці Хатшепсут.

"І слава Богу, що тоді вони зламали кілька частин (могили — ред.), тому що так ми дізналися, чия це була гробниця", – додав Літерленд.

Простий архітектурний дизайн гробниці пізніше став прототипом для інших поховань правителів 18-ї династії, каже Літерленд. Дослідник пояснив, що раніше це місце поховання не знайшли, бо вважалося, що гробниця розташована на іншому кінці гори поблизу Долини Царів.

"Це відкриття розгадує велику таємницю стародавнього Єгипту: розташування гробниць царів початку 18-ї династії", – додав він.

Оскільки всередині поховання не виявили тіла померлого, науковці вважають, що існує справжня недоторкана гробниця Тутмоса II, розташування якої невідоме.

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Генеральний директор Вищої ради старожитностей Єгипту Хомаммад Смаїл Халед стверджує, що це відкриття знаменує один із найбільших археологічних проривів за останні роки.

За його словами, знайдені в гробниці артефакти допоможуть краще зрозуміти історію регіону та правління Тутмоса II, про якого відомо небагато. Досі вчені не дійшли згоди щодо тривалості правління фараона, яка могла становити лише три-чотири роки або понад 14.

Раніше науковці виявили, що форму єгипетського Сфінкса створив вітер, а форму скелі дещо змінили місцеві жителі, перетворивши на кішку з людським обличчям.