У Португалії на 5 днів затримали рейс літака, щоб впіймати понад 100 хом'яків-утікачів
Літак авіакомпанії TAP Air Portugal 5 днів не міг вилетіти з аеропорту Понта-Делгада, що на Азорських островах в Португалії. Причиною затримки рейсу стала втеча 132 хом’яків, які перебували на борту літака.
Про це повідомляє португальська газета Correio da Manhã.
Відомо, що літак виконував рейс з Лісабона до Понта-Делгада (Португалія). У ньому перевозили клітки з різними тваринами, зокрема хом’яками, призначених для зоомагазину.
Після приземлення виявили, що одна з кліток пошкоджена, а маленькі гризуни втекли. Зворотній рейс, який мав відбутися наступного дня, довелося скасувати.
Технічні працівники детально оглянули літак, а також протягом 5 днів намагалися спіймати хом’яків-втікачів. Зрештою їм це вдалося. Лише у неділю, 17 листопада, літак успішно приземлився у Лісабоні.
Раніше ми розповідали історію порятунку хом’яка, який "заблукав" у приміщенні Державної міграційної служби.