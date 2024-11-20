У Португалії на 5 днів затримали рейс літака, щоб впіймати понад 100 хом'яків-утікачів

У Португалії на 5 днів затримали літак через втечу понад сотні хом’яків

Літак авіакомпанії TAP Air Portugal 5 днів не міг вилетіти з аеропорту Понта-Делгада, що на Азорських островах в Португалії. Причиною затримки рейсу стала втеча 132 хом’яків, які перебували на борту літака.

Про це повідомляє португальська газета Correio da Manhã.

Відомо, що літак виконував рейс з Лісабона до Понта-Делгада (Португалія). У ньому перевозили клітки з різними тваринами, зокрема хом’яками, призначених для зоомагазину.

Після приземлення виявили, що одна з кліток пошкоджена, а маленькі гризуни втекли. Зворотній рейс, який мав відбутися наступного дня, довелося скасувати.

РЕКЛАМА:

TAP Portugal A321-200N de TAP Portugal de Lisboa a Ponta Delgada miércoles 13, llevaba jaulas con hamsters.

Después del aterrizaje, se vio que una de las jaulas se había dañado y se escaparon 132 hamsters.

Se capturaron todos los hamsters y se examinó el avión. pic.twitter.com/ex6nnCNE8P — Feliz Vuelo, online en: @esVivetuvida (@FelizVuelo) November 17, 2024

Технічні працівники детально оглянули літак, а також протягом 5 днів намагалися спіймати хом’яків-втікачів. Зрештою їм це вдалося. Лише у неділю, 17 листопада, літак успішно приземлився у Лісабоні.

Раніше ми розповідали історію порятунку хом’яка, який "заблукав" у приміщенні Державної міграційної служби.