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У Міноборони розповіли, в яких областях жінки частіше звертаються до рекрутингових центрів

Віра Шурмакевич — 24 лютого, 15:44
У Міноборони розповіли, в яких областях жінки частіше звертаються до рекрутингових центрів
У Міноборони розповіли, де фіксують найбільше звернень від жінок, які хочуть служити в армії
leravalera89/Depositphotos

В Україні побільшало жінок, які цікавляться службою в армії. Частка жінок, які долучаються до Сил оборони, збільшилася до 21%.

Найбільше звернень до рекрутингових центрів від українок зафіксовано у Чернівецькій області – 43%.

Про це розповіли у Міністерстві оборони України.

До "трійки лідерів" також увійшли Хмельницька та Тернопільська області – у цих регіонах до центрів рекрутингу звертаються 42% та 37% жінок відповідно.

У рекрутингові центри яких областей звертається найбільше жінок? Дані Міноборони

Серед кандидатів 21% припадає на жінок

Міністерство оборони України
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Серед всіх звернень найбільший попит мають посади операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), водіїв та стрілецькі спеціальності.

Наразі в Україні функціонують 48 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн.

Перший центр запрацював торік у лютому у Львові.

Загалом з початку роботи до них звернулися понад 42 тисячі громадян.

Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати жінок і хто має стати на військовий облік.

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