У Міноборони розповіли, в яких областях жінки частіше звертаються до рекрутингових центрів
В Україні побільшало жінок, які цікавляться службою в армії. Частка жінок, які долучаються до Сил оборони, збільшилася до 21%.
Найбільше звернень до рекрутингових центрів від українок зафіксовано у Чернівецькій області – 43%.
Про це розповіли у Міністерстві оборони України.
До "трійки лідерів" також увійшли Хмельницька та Тернопільська області – у цих регіонах до центрів рекрутингу звертаються 42% та 37% жінок відповідно.
Серед кандидатів 21% припадає на жінок
Серед всіх звернень найбільший попит мають посади операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), водіїв та стрілецькі спеціальності.
Наразі в Україні функціонують 48 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн.
Перший центр запрацював торік у лютому у Львові.
Загалом з початку роботи до них звернулися понад 42 тисячі громадян.
Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати жінок і хто має стати на військовий облік.