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У російському Тольятті підлітки заспівали гімн України: проти них відкрили кримінальну справу

Віра Шурмакевич — 30 червня, 19:38
У російському Тольятті підлітки заспівали гімн України: проти них відкрили кримінальну справу
Російські силовики відкрили кримінальне провадження
astrophytum/Depositphotos

У російському місті Тольятті група підлітків заспівала гімн України та пісню "Батько наш – Бандера". Проти них відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у Telegram-каналі управління Слідчого комітету РФ в Самарській області.

Відео з’явилося у Telegram 30 червня. Його виявили правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж.

На ролику можна почути, як один із підлітків наспівує слова з пісні "Батько наш – Бандера", а потім виконує український гімн. Російські силовики стверджують, що ці музичні твори "містять ознаки реабілітації нацизму".

Тому управління Слідчого комітету в Самарській області, виявивши "протиправні дії підлітків", відкрило кримінальну справу "про реабілітацію нацизму" (частина 3 статті 354.1 Кримінального кодексу РФ).

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Наразі слідчі "встановлюють всі обставини інциденту і збирають докази".

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що підлітків затримали. Один із них розповів, що заспівав українські пісні після свого випускного для розваги друзів та привернення уваги. Хлопець перепросив та заявив, що шкодує про вчинене.

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