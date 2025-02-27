У Росії школярі привітали своїх спецпризначенців малюнками з емблемами ССО ЗСУ

У російських школах учні привітали підрозділи ворога з днем Сил спеціальних операцій РФ малюнками зі зображенням емблеми українських спецпризначенців.

Про це повідомили в Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Українські ССО кажуть, що провели нестандартний "урок патріотизму" та "вирішили покращити навчальний процес у школах ворога".

"І ось що вийшло: діти, не знаючи як насправді виглядає емблема славнозвісних ССО РФ, створили цілу колекцію малюнків. Проте зобразили емблему Сил спеціальних операцій України", – зазначають українські спецпризначенці.

ССО ЗСУ ССО ЗСУ ССО ЗСУ ССО ЗСУ

РЕКЛАМА:

На емблемі ССО ЗСУ зображений срібний вовк, підперезаний золотим поясом. На його тлі можна побачити срібний лавровий вінок.

Внизу зображено срібний двозубець, а під ним – легендарна фраза князя Святослава "Іду на ви".

Водночас на емблемі ССО Росії зображений сірий вінок. По центру можна побачити золотий лук із натянутою стрілою, а вгорі – двоголовий золотий орел.

Раніше ми розповідали, як Росія спотворює свідомість українських дітей на Херсонщині.