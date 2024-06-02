Заборона гучномовців та обмеження для груп: у Венеції триває боротьба з засиллям туристів

У 2019 році місто відвідало 13 мільйонів туристів

Влада Венеції – одного з найпопулярніших туристичних міст Європи – запровадила нові правила для мандрівників. Відтепер вони не можуть збиратися групами більше 25 осіб і використовувати гучномовці.

Нововведення діятимуть від 1 червня і стосуватимуться не тільки Венеції, а й навколишніх островів – Бурано, Мурано і Торчелло, пишуть Sky News і BBC.

Нові обмеження, метою яких є боротьба з масовим туризмом, анонсували ще у грудні 2023 року.

Тоді відповідальна за безпеку історичного міста чиновниця Елізабетта Пеше сказала, що правила "спрямовані на покращення управління групами в історичному центрі".

Очільник із питань туризму Венеції зазначив, що метою таких заходів є намагання знайти новий баланс між дозвіллям туристів і комфортом місцевих жителів.

"Нам, звичайно, потрібно захистити територію місцевих, і ми повинні перешкоджати прибуттю одноденних туристів у певні дні", – додав Сімоне Вентуріні.

Однак не всі венеційці підтримали нововведення. Деякі з них протестували проти обмежень, стверджуючи, що варто приділяти більшу вагу підтримці місцевого населення та необхідних для них послуг.

Масовий туризм вважають однією з найбільш актуальних проблем для Венеції, населення якої становить близько 250 тисяч осіб. А все тому, що лише в 2019 році місто відвідало понад 13 мільйонів мандрівників.

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Відтоді кількість відвідувачів зменшилася, але в найближчі роки вона може перевищити рівень до пандемії COVID-19.

У 2023 році кількість доступних для оренди туристами ліжок в історичному кварталі міста склала майже 50 тисяч, що більше, ніж чисельність місцевих.

Боротьба із масовими відвідуваннями острівного міста почалася ще в 2021 році, коли Венеція заборонила причалювати круїзним лайнерам. Також у квітні 2024-го тамтешня влада запровадила щоденну плату за вхід у розмірі 5 євро.

Організація об’єднаних націй з питань освіти науки і культури (ЮНЕСКО) у серпні 2023 року рекомендувала додати італійське місто до списку об’єктів спадщини, які перебувають під загрозою, оскільки вплив змін клімату та масового туризму загрожував незворотними для Венеції змінами.

Культурний орган ООН зрештою не додав місто до переліку через вжиття владою заходів для боротьби з повенями та зменшенням впливу масового туризму.

Нагадаємо, у квітні японська влада обмежила доступ до краєвиду одного з найпопулярніших місць для фото – гори Фудзі. Причиною стало порушення туристами місцевих правил.