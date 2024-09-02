Танцювали на столах: у Рівному після скандальної конференції звільнилося керівництво онкоцентру

У Рівному керівництво онкоцентру звільнилося після скандалу з танцями на столах

Директор Рівненського обласного протипухлинного центру та троє його заступників написали заяви на звільнення. Причиною цього став резонанс, що спричинило відео, на якому медики танцюють на столах під час науково-практичної конференції.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

30 серпня місцева журналістка Ольга Підгородецька опублікувала відео з готельно-ресторанного комплексу "Софія". На ньому видно, як лікарі протипухлинного центру водять хороводи та танцюють на столах під пісню, схожу на коломийку.

Це відбувалося під час науково-практичної конференції на тему "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні".

"Невже усвідомлення реалій сьогодення не має значення і не може бути тим коригувальним фактором вашої поведінки? Для мене питання не у празникуванні, а у формі цього дійства", – написала Підгородецька.

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Наступного дня на відео відреагував очільник Рівненської обласної ради Андрій Карауш, який пообіцяв кадрові зміни у центрі.

"Був неприємно здивований відео з працівниками обласного протипухлинного центру на публічному заході. Під пісню про Україну...

Звісно, у кожного свій етичний поріг, але звідки це, коли щодня ми оплакуємо наших Героїв?" – написав він.

Сьогодні Карауш повідомив, що керівник Рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максим’як і троє його заступників написали заяви на звільнення.

Виконувачем обов'язків керівника призначили завідувача абдомінального відділення Сергія Михайловського.

"Це історія, яка має застерегти інших, що під час війни така поведінка – ганебна і просто неприпустима.

А у протипухлинному центрі ми сформуємо нову команду, яка буде працювати по-іншому й відповідно до вимог часу, адекватності, культури", – підсумував Андрій Карауш.

Нагадаємо, працівницю Львівської ОВА звільнили після демонстрації непристойного жесту. Вона відмовилася вставати під час виконання гімну учасниками акції на підтримку військовослужбовців.