Усі розділи
Підтримати УП

Танцювали на столах: у Рівному після скандальної конференції звільнилося керівництво онкоцентру

Альона Павлюк — 2 вересня, 15:03
Танцювали на столах: у Рівному після скандальної конференції звільнилося керівництво онкоцентру
У Рівному керівництво онкоцентру звільнилося після скандалу з танцями на столах
Рівненський обласний протипухлинний центр/Facebook

Директор Рівненського обласного протипухлинного центру та троє його заступників написали заяви на звільнення. Причиною цього став резонанс, що спричинило відео, на якому медики танцюють на столах під час науково-практичної конференції.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

30 серпня місцева журналістка Ольга Підгородецька опублікувала відео з готельно-ресторанного комплексу "Софія". На ньому видно, як лікарі протипухлинного центру водять хороводи та танцюють на столах під пісню, схожу на коломийку.

Це відбувалося під час науково-практичної конференції на тему "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні".

"Невже усвідомлення реалій сьогодення не має значення і не може бути тим коригувальним фактором вашої поведінки? Для мене питання не у празникуванні, а у формі цього дійства", – написала Підгородецька.

ВІДЕО ДНЯ

Наступного дня на відео відреагував очільник Рівненської обласної ради Андрій Карауш, який пообіцяв кадрові зміни у центрі.

"Був неприємно здивований відео з працівниками обласного протипухлинного центру на публічному заході. Під пісню про Україну...

Звісно, у кожного свій етичний поріг, але звідки це, коли щодня ми оплакуємо наших Героїв?" – написав він.

Сьогодні Карауш повідомив, що керівник Рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максим’як і троє його заступників написали заяви на звільнення.

Виконувачем обов'язків керівника призначили завідувача абдомінального відділення Сергія Михайловського.

"Це історія, яка має застерегти інших, що під час війни така поведінка – ганебна і просто неприпустима.

А у протипухлинному центрі ми сформуємо нову команду, яка буде працювати по-іншому й відповідно до вимог часу, адекватності, культури", – підсумував Андрій Карауш.

Нагадаємо, працівницю Львівської ОВА звільнили після демонстрації непристойного жесту. Вона відмовилася вставати під час виконання гімну учасниками акції на підтримку військовослужбовців.

Читайте також :
Назвала "конченим інвалідом": поліціянтку з Київщини звільнили з посади за образу ветерана
Реклама:

Головне сьогодні