Працівницю Львівської ОВА звільнено після демонстрації непристойного жесту: жінка пояснила поведінку

Жінка з 24 серпня 2024 року більше не працює у Львівській ОВА

Оновлено 26.08.24 о 12:40

У День Державного прапора у середмісті Львова провели захід на підтримку полонених українських захисників та тих, хто зник безвісти. Під час виконання гімну одну з містянок, яка виявилася працівницею обласної військової адміністрації, попросили встати. У відповідь на це вона показала непристойний жест – середній палець.

Відео інциденту у Facebook опублікувала учасниця заходу, волонтерка Леся Менкуш-Мальків.

У коментарі "УП. Життя" жінка розповіла, що в той день захід на підтримку військовослужбовців розпочався на Соборній площі поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку.

Пізніше близько тисячі учасників з прапорами та плакатами в руках вирушили до будівлі Львівської державної військової адміністрації, де звернулися до тамтешньої влади.

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За словами Лесі, активісти розташувалися у сквері поблизу ОВА. Вони вигукували гасла, використовували гучномовці, завдяки яким змогли звернути на себе увагу чиновників.

Учасники заходу спілкувалися з посадовцями, до яких звернулися з проханням сприяти поверненню українських бійців з російського полону.

65-річна пані Леся зізнається, що не змогла провести всю акцію, стоячи на ногах, тому в який момент вирішила присісти на лавку неподалік пам’ятника В’ячеславу Чорноволу.

Волонтерка сіла поруч із жінкою, яка "не випускала телефону з рук протягом усього заходу".

Наприкінці акції активісти почали виконувати державний гімн – всі присутні повставали з лавок.

Пані Леся помітила, що жінка поруч продовжила сидіти на лавці, тому волонтерка вирішила жестом натякнути їй про необхідність встати.

"Вона почала сміятися до нас в лице", – згадує Леся.

На відео, опублікованому волонтеркою, видно, як жінка сидить на лавці, поки лунає гімн України. Пізніше вона показує середній палець на камеру.

"Я отетеріла від такої наглості і дикості, але ми доспівали до кінця гімн", – розповідає пані Леся.

Після цього волонтерка вирішила звернутися до поліціянтів, які стояли неподалік, з проханням перевірити документи тієї жінки.

"Невідомо, хто то є. Вона сиділа там весь час, може, знімала нас, кидала то кудись. У нас же воєнний час", – пояснює волонтерка.

За словами пані Лесі, жінка, побачивши те, що правоохоронці рухаються в її напрямку, почала тікати. Однак поліціянтам вдалося її затримати та ознайомитися з документами.

Волонтерці вдалося зазнімкувати перепустку та паспорт жінки, яка виявилася працівницею Львівської ОВА Лідією Данько.

Після цього Лідія пішла геть, і, як згадує Леся, зайшла до приміщення обласної адміністрації.

"Якби я не почула, що вона працівниця адміністрації, я би напевно не публікувала відео. Усякі є у Львові люди. Я сама 30 років була працівницею районної адміністрації, розумію, що не поважати державні символи – ганьба.

Мені прикро, соромно і дуже неприємно. Я у волонтерському центрі постійно працюю з людьми, які були на війні. Мій син теж був на війні, отримав контузію не одну. Усіх війна зачепила дуже, тому ми так і реагуємо на дикі випадки", – зазначила пані Леся.

Волонтерка зізнається, що не відчуває образи до Лідії, тому не вважає, що жінка має просити в неї пробачення.

"Вона мене не образила, вона образила державу", – вважає Леся.

У коментарі "УП. Життя" директор Департаменту комунікації та внутрішньої політики Львівської ОВА Юрій Горун повідомив, що Лідія Данько дійсно була співробітницею органу влади з 2017 року. 24 серпня 2024-го жінка звільнилася за згодою сторін.

За словами посадовця, до цього інциденту за жінкою не спостерігали будь-якої дивної поведінки.

ОНОВЛЕНО. У коментарі "УП. Життя" колишня працівниця Львівської ОВА Лідія заперечила інформацію про те, що своїми діями зневажила національні символи.

Вона розповіла, що жест був реакцією на зневажливе поводження. За словами жінки, пані Леся та інші учасниці заходу протягом 40 хвилин ображали її вербально, штурхали особисті речі та її саму, а також намагалися прочитати її листування в телефоні.

Лідія зауважує, що за цей час зробила кілька зауважень учасницям заходу, але вони не відреагували на це.

"Коли я попросила їх припинити поводити себе таким чином, мене вкотре назвали "бидлотою" і порекомендували пересісти з лавки на бордюр", – згадує жінка.

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Лідія пояснює, що в час проведення акції вона виконувала робоче завдання і, попри неприємну для неї поведінку, не могла піти геть. Жінка запевняє, що під час виконання гімну була вимушена завершити робоче листування, тому не піднялася з лавки.

"Я не мала реагувати так різко, але цей жест був спрямований на людину, яка протягом 40 хвилин поводилася агресивно і некоректно щодо мене", – пояснює вона.

За словами Лідії, вона насправді не збиралася тікати від поліціянтів, як зазначала учасниця акції Леся, а просто піднялася з лавки, аби піти далі у своїх справах.

Жінка вважає, що того дня образили її честь та гідність, вона стверджує, що пережила психоемоційну травму внаслідок публікації відео, поширення наклепу та її персональних даних. Тому Лідія збирається звертатися звернутися до суду з позовом проти пані Лесі.

"Враховуючи в яких умовах ми вимушені жити, наскільки високим є рівень непорозуміння в суспільстві, влаштовувати полювання на відьом – це недоречно. Як і намагатися стравлювати українців з українцями. Вішати на абсолютно незнайомих людей ярлики, я вважаю, є недопустимим", – додала Лідія.

Нагадаємо, раніше Уповноважений з прав людини звернувся до Голови Нацполіції з проханням провести незалежне розслідування конфлікту між ветераном та поліціянткою, яка назвала захисника "конченим інвалідом".