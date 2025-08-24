У Рівному відкрили перший в Україні безбар'єрний маршрут для людей з інвалідністю

У Рівному відкрили 1,5-кілометровий безбар’єрний маршрут, що з’єднує ключові об’єкти міста та робить їх доступнішими для ветеранів і маломобільних груп населення.

Дорога Inclusivity Route веде до ЦНАПу, обласної військової адміністрації, бізнес-коворкінгу для ветеранів, а також до центральної вулиці Симона Петлюри.

Про це "Українській правді. Життя" повідомили організатори проєкту.

Маршрут створили для військових з протезованими кінцівками та людей з інвалідністю, для яких навіть звичайний похід у магазин чи кав'ярню стає перешкодою.

Як виглядає маршрут?

Це реконструйована вулиця, яка тепер повністю пристосована для людей з інвалідністю та ветеранів із протезами. На маршруті обладнали понижені бордюри на перехрестях, які полегшують пересування для людей кріслах колісних, а вздовж тротуарів поклали тактильну плитку, яка допомагає орієнтуватися у просторі людям з порушеннями зору.

Фото надали організатори проєкту Фото надали організатори проєкту Фото надали організатори проєкту Фото надали організатори проєкту

"Людина, яка проходить цим маршрутом, тепер не стикається з тими незручностями, що роками були характерними для пострадянських міст: високі бордюри, відсутність тактильної плитки, перепади висот на перехрестях, які унеможливлювали перехід дороги", – зазначив ініціатор проєкту Микита Плясов.

Його вже протестували ветерани, батьки, діти яких пересуваються на кріслах колісних, та люди з інвалідністю. Вони кажуть, маршрут їх приємно вразив.

Загальна довжина першої черги маршруту становитиме близько 4,5 кілометрів. Він з'єднає ключові локації міста: майдан Незалежності, ЦНАП, обласну адміністрацію та дитячу і дорослу лікарні.

Наразі команда проєкту планує відремонтувати тротуари на вулиці Симона Петлюри, облаштувати паркомісця для людей з інвалідністю та оновити водовідведення (на ділянці від вулиці Кавказької до Соборної).

Окрім того, планується оновити дві зупинки громадського транспорту та відремонтувати підходи до них.