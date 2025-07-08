"Укрзалізниця" показала перший безбар’єрний вагон для людей з інвалідністю: який у нього вигляд
"Укрзалізниця" презентувала перший безбар’єрний вагон. Він повністю адаптований до потреб пасажирів на кріслах колісних.
Робота над вагоном тривала три місяці, повідомили у соцмережах перевізника.
"Його створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали 3 місяці і були повністю виконані фахівцями залізниці.
Цей вагон — експериментальний, але важливий для системного впровадження безбар’єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.
Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслах колісних. Зокрема, у ньому є:
- 4 збільшені купе, кожне з яких розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох людей, які їх супроводжуватимуть. Якщо вагон не заброньовано для спецперевезень, то кожне купе може вміщувати до 6 пасажирів;
- електропідйомник вантажопідйомністю до 300 кілограмів;
- збільшена ширина дверей та коридору для того, щоб пасажири на кріслах колісних могли вільно пересуватися;
- написи шрифтом Брайля та контрастними позначками;
- великогабаритна вбиральня з душем, у якій обладнали sos-кнопку, тримач для милиць, сповивальний столик і дитяче крісло з ременями;
- індикатор зайнятості вбиральні;
- індивідуальні розетки з USB і Type-C;
- місця з можливістю регулювати кут нахилу спинки;
- окреме керування освітленням у купе й індивідуального біля місця пасажира;
- відеоспостереження в окремих зонах вагону.
Замовити спеціальний вагон для людей з інвалідністю можна на сайті "Укрзалізниці".