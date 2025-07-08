"Укрзалізниця" показала перший безбар’єрний вагон для людей з інвалідністю: який у нього вигляд

"Укрзалізниця" презентувала перший безбар’єрний вагон. Він повністю адаптований до потреб пасажирів на кріслах колісних.

Робота над вагоном тривала три місяці, повідомили у соцмережах перевізника.

"Його створили на власних виробничих потужностях у вагонному депо Бахмач. Роботи тривали 3 місяці і були повністю виконані фахівцями залізниці.

Цей вагон — експериментальний, але важливий для системного впровадження безбар’єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.

Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслах колісних. Зокрема, у ньому є:

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4 збільшені купе, кожне з яких розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох людей, які їх супроводжуватимуть. Якщо вагон не заброньовано для спецперевезень, то кожне купе може вміщувати до 6 пасажирів;

електропідйомник вантажопідйомністю до 300 кілограмів;

збільшена ширина дверей та коридору для того, щоб пасажири на кріслах колісних могли вільно пересуватися;

написи шрифтом Брайля та контрастними позначками;

великогабаритна вбиральня з душем, у якій обладнали sos-кнопку, тримач для милиць, сповивальний столик і дитяче крісло з ременями;

індикатор зайнятості вбиральні;

індивідуальні розетки з USB і Type-C;

місця з можливістю регулювати кут нахилу спинки;

окреме керування освітленням у купе й індивідуального біля місця пасажира;

відеоспостереження в окремих зонах вагону.

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Замовити спеціальний вагон для людей з інвалідністю можна на сайті "Укрзалізниці".