У Рівному 13-річна школярка вдарила вчителя циркулем: за справу взялася поліція

У Рівному 13-річна ліцеїстка нанесла вчителеві тілесні ушкодження – вона вдарила педагога у плече циркулем.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Рівненській області, конфлікт між 36-річним педагогом і школяркою стався під час уроку.

Дівчина користувалася телефоном і відмовлялася його заховати. Після чергового зауваження вчителя учениця вдарила педагога циркулем.

Чоловік тримав дитину, щоб вона повторно не завдала йому чи однокласникам тілесних ушкоджень. Учні зняли конфлікт на відео та розмістили ролик у соціальній мережі. На нього відреагувала поліція.

Вчитель відмовився писати заяву на ученицю. Водночас батьки школярки звернулись до поліції із заявою, що претензій до педагога не мають.

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"Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дівчинкою та її батьками щодо недопущення таких ситуацій у майбутньому. В освітньому закладі проводитимуть перевірку щодо інциденту", – розповіли поліцейські.

Раніше ми розповідали, що на Рівненщині вчитель бив кулаком по парті та вдарив учня по обличчю.