У Росії в екзамен з історії для одинадцятикласників додали питання про війну в Україні

У демонстраційному варіанті російського Єдиного державного екзамену з історії на 2025 рік з’явилися питання про війну в Україні та окуповані території. Зокрема, учні мають знати прізвище командира батальйону бойовиків "Спарта".

Про це повідомляє російське інтернет-видання "Верстка" з посиланням на проєкти нових варіантів екзамену, які опублікував Федеральний інститут педагогічних вимірів.

В одному зі завдань випускникам пропонують співвіднести географічні об'єкти з історичними подіями та датами. Зокрема, одинадцятикласники мають вказати, що "місто Херсон увійшло до складу РФ у період проведення "СВО" в 2020-х роках".

У питанні, де потрібно співвіднести історичні події з їхніми учасниками, у списку з'являється Володимир Жога – командир батальйону "Спарта" у "ДНР", якого вбили на війні в березні 2022 року. Випускник має пов’язати його прізвище зі "Спеціальною військовою операцією".

Питання про війну в Україні та анексовані території вперше з’явилися в російському Єдиному державному екзамені з історії у 2023 році. Тоді в одному з питань пропонували розмістити у хронологічному порядку підписання "договорів про прийняття "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей до складу Росії", запуск першої у світі атомної електростанції та навколосвітню подорож Магеллана.

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В іншому завданні 11-класників просять співвіднести Льодове побоїще, СВО, Полтавську та Московську битви з учасниками цих подій.

Раніше ми писали, що росіяни планують збільшити кількість псевдоказаків, які з нового навчального року братимуть участь в "освітньому процесі" у школах на тимчасово окупованих територіях України.