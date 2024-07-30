Донька оборонця Маріуполя повідомила про смерть батька, якого рік тому впізнала на судилищі

У 2023 році під час показовгого судилища над азовцями донька впізнала батька Олександра на лаві підсудних поруч з іншими захисниками Маріуполя. Утім, чоловік помер у полоні, не дочекавшись повернення додому.

Про смерть батька 21 липня повідомила Крістіна Кошка на своїй сторінці в Instagram.

"9 днів, як тебе не стало, 9 днів, поки ти досі не на рідній землі. Мій улюблений татко, як ми боролися за тебе, як боровся ти і чекай на зустріч з нами. Ти завжди підбадьорював нас.

Ніколи не пробачу тим, хто тебе не врятував, і це відбулося в полоні. А ти писав, надія на зустріч. Ти наш Герой", – написала дівчина 30 липня.

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Як зазначає BBC Україна, до початку повномасштабного вторгнення чоловік працював моряком. Пізніше Олександр приєднався до територіальної оборони, у складі якої став на захист Маріуполя. Чоловік потрапив у полон у 2022 році.

У червні 2023 росіяни в Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над українськими захисниками. На одному з фото Крістіна впізнала свого батька.

"За що такі муки, рідний мій дивиться в камеру з таким порожнім поглядом. Рік мук, навіть не схожий на себе.

Здається, що дві різні людини, але, на жаль, ні. Важко дивитися на людину, яка колись була щаслива, у якої було все, а зараз – просто безпорадність та порожнеча в очах", – відреагувала тоді дівчина.

Українських бійців звинувачували в нібито участі в терористичній організації та діях, спрямованих на повалення підтримуваної Росією влади на тимчасово окупованій території Донеччини.

"Це фото буде назавжди в пам’яті. Як можна так довести людину? Блакитні очі, в яких згасає надія на повернення. Він просить знеболювальні, його стан здоров’я погіршується", – розповідала наприкінці червня 2023 року Крістіна.

У березні 2024 року ростовський суд продовжив утримання українських захисників, над якими відкрив провадження, під вартою до 29 червня. Серед них також був Олександр, який на той момент пробув у полоні 22 місяці.

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