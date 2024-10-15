Озера серед піщаних дюн: у Сахарі пройшли перші за десятки років зливи

В одній із найсухіших пустель світу – Сахарі – утворилися справжні озера. Це сталося через сильні дощі, які охопили південь Марокко і спричинили перші за багато років повені.

Про це пише CNN.

Зазвичай у Сахарі випадає дуже мало дощу – всього кілька сантиметрів на рік, і майже ніколи – в кінці літа. Однак у вересні ситуація кардинально змінилася: за два дні в деяких регіонах випала місячна норма опадів.

Наприклад, у місті Ерахідія на південному сході Марокко за цей період випало понад 7,5 сантиметра дощу – це більше, ніж тут зазвичай буває за півроку.

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"Таких злив ми не бачили вже 30-50 років", – поділився метеоролог з Марокко.

Незвичайне явище створило унікальні пейзажі в пустелі. Особливо вражають зміни в містечку Мерзуга, де серед піщаних дюн утворилися озера.

Тепер пальми, що ростуть у цьому регіоні, відображаються у воді, створюючи нехарактерну для посушливого клімату картину.

Крім того, водою наповнилися сухі озера в національному парку Ірікі – найбільшому в Марокко. Супутникові знімки демонструють, як на великій території північно-західної Сахари з'явилися нові водойми.

Хоча більша частина опадів пройшла в безлюдних районах, у деяких містах Марокко повені призвели до людських жертв – загинуло понад десять осіб.

Раніше ми розповідали, що частина пустелі Сахара, яка традиційно вважається одним із найсухіших місць на Землі, стала значно зеленішою, ніж раніше. Водночас сезон ураганів в Атлантиці відбувається набагато повільніше, ніж передбачалося.

Вчені повʼязують ці дві події і пояснюють їх північним зміщенням зони активних штормів над Африкою.