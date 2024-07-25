Йшов босим по гарячій пустелі: у США чоловіка госпіталізували з опіками третього ступеня

У національному парку Долина Смерті, що в США, мандрівник з Бельгії босоніж ішов екстремально гарячою поверхнею пустелі, через що отримав опіки стоп третього ступеня.

Достеменно невідомо, що сталося зі взуттям 42-річного бельгійця у пустелі Мескіт, пише The Washington Post із посиланням на службу парку.

Працівники Долини Смерті прибули на допомогу постраждалому чоловікові, якого його рідні та інші небайдужі відвідувачі одного з найспекотніших місць планети встигли перенести з відкритої території на тамтешню парковку.

Долина Смерті в США Служба національного парку Долина Смерті

Того дня температура повітря в Долині Смерті досягала 50℃.

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Через екстремальні погодні умови гелікоптер працівників служби національного парку не зміг сісти в частині парку, де перебував бельгієць, тому його тимчасово відвезли на ділянку Долини Смерті з прохолоднішою температурою.

Звідти мандрівника вертольотом доправили до лікарні Лас-Вегаса, де надали необхідну медичну допомогу.

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Це не перший подібний випадок у парку Долина Смерті – у 2017 опіки стоп також отримала відвічувачка піщаних дюн пустелі Мескіт після того, як пройшла пів милі (близько 800 метрів) босоніж.

Спека відчувається особливо гостро на піску, щільність якого затримує велику кількість тепла, через що поверхня нагрівається. Зокрема, за температури повітря 32℃ пісок здатен досягати 48℃. За даними системи охорони здоров’я в Нью-Джерсі, цього достатньо для того, аби викликати опіки другого або третього ступеня за лічені хвилини.

Як зазначає лікарка-подолог Прія Партхасараті, такі травми ніг можуть мати жахливі наслідки для здоров’я, особливо дітей та людей з діабетом чи невропатією.

На думку Пархасараті, під час планування мандрівок людям варто не залишати поза увагою підготовку належного для походів чи перебування у воді взуття.

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Спортивні босоніжки, за словами лікарки, – один з кращих виборів взуття для походів улітку, адже вони мають більшу підтримку стопи, ніж шльопанці, надійно тримаються на ногах.

Водночас туристам не варто забувати про нанесення сонцезахисного крему на відкриті ділянки тіла, зокрема й ніг.

Раніше ми розповідали про новий найспекотніший день на планеті – ним стало 22 липня, коли середня температура на Землі досягла 17,15℃.