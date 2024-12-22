У Шотландії відкриють заклад для "безпечного вживання" нелегальних наркотиків

У Великій Британії відкриють перший офіційний заклад для "безпечного вживання" нелегальних наркотиків.

Там працюватимуть фахівці, які надаватимуть допомогу при передозуванні, повідомляє The Guardian.

Заклад матиме назву Thistle і розташовуватиметься у Глазго, що на заході Шотландії. Його відкриття відбудеться через місяць.

Плани щодо створення такого закладу з’явилися ще 10 років тому у відповідь на спалах ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Однак тоді їх неодноразово блокувало Міністерство внутрішніх справ. Там стверджували, що це суперечитиме Закону про зловживання наркотиками 1971 року.

"Кожна смерть від зловживання наркотиками – це трагедія для тих, хто втратив життя, для їхніх сімей і для суспільства в цілому.

РЕКЛАМА:

Хоча ми не плануємо змінювати британське законодавство, ми вживатимемо превентивних заходів у сфері охорони здоров'я для боротьби з найбільшими вбивцями в суспільстві, як-от зловживання наркотиками, і підтримуватимемо людей, щоб вони мали довше і здоровіше життя", – заявили в уряді.

Thistle дозволить людям вживати придбані в інших місцях нелегальні наркотики в гігієнічних умовах і під наглядом фахівців. Останні надаватимуть допомогу при травмах і передозуванні, а також пропонуватимуть комплексну поміч і перенаправлятимуть до інших служб.

Thistle працюватиме без вихідних з 9 ранку до 9 вечора.

Наразі у світі існує понад 100 пунктів безпечного споживання наркотиків, і в жодному з них не фіксували смертельних випадів.

"Логіка дуже проста – ін'єкції на публіці небезпечні, адже вкрай негігієнічні й можуть призвести до інфікування та травм, а в деяких випадках і до смерті.

Існує також екологічна небезпека через викидання сміття, пов'язаного з наркотиками, як-от голки та шприци, у місцях, в яких працюють і живуть люди", – зазначив Ендрю МакОлі, професор громадського здоров'я Каледонського університету Глазго та консультант Національної служби охорони здоров'я (NHS).

За його словами, найпопулярніші місця для ін'єкцій у центрі Глазго – це провулки, автостоянки та сміттєві баки.

Thistle відкривається на тлі надзвичайної ситуації зі смертністю від наркотиків у Шотландії. У 2023 році з цієї причини тут померло понад 1,1 тисячі людей, майже чверть з них – у Глазго. Це місто прозвали європейською столицею смертності від наркотиків.

Ініціатори Thistle наголошують, що його розробили для "задоволення потреб конкретної спільноти" – людей, які часто є бездомними та які вживають наркотики у центрі міста. Водночас для зниження рівня смертності від наркотиків необхідні інші заходи.

"Ми сподіваємося, що ця послуга буде дуже ефективною... але це не срібна куля (метафора для рішення надзвичайної ефективності, яка відсилається на фольклорний метод вбивства нечисті, наприклад, вампірів – ред.). Ми покладаємося не на одне втручання, а на цілий пакет лікування та догляду", – зауважив Сакет Пріядарші, заступник медичного директора з питань реабілітації після вживання наркотиків та алкоголю NHS.

За його словами, план охоплює кризові виїзні служби, реабілітацію в стаціонарі та національну програму з розповсюдження налоксону, який використовується для усунення наслідків передозування опіоїдів.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, щороку у світі 3,2 мільйона людей помирають через вживання алкоголю та наркотиків. Найбільше смертей серед вікової категорії 20-39 років.