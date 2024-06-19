У США знову виявили таємничий моноліт: цього разу – посеред пустелі Невади

Поблизу Лас-Вегаса, у США, поліціянти виявили блискучу 3-метрову споруду посеред пустелі. Раніше схожі інсталяції знаходили і в інших місцях.

Про незаконне встановлення конструкції поблизу скель Невади розповіли в поліції Лас-Вегаса.

"Ми знаходимо багато дивних речей після того, як люди вирушають у похід без підготовки до погоди чи достатньої кількості води... Але погляньте на це!" – написали правоохоронці і додали фото на підтвердження своїх слів.

Там не пояснили, що планують робити з таємничим монолітом, але порадили туристам бути обережними.

Де і коли з’явився перший моноліт?

Першу блискучу інсталяцію випадково знайшли в 2020 році представники охорони дикої природи штату Юта. Тоді зоозахисники з вертольота рахували чисельність товсторогих баранів, коли побачили посеред пустелі моноліт.

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Однак користувачі форуму Reddit знайшли супутникові знімки, які підтверджують те, що моноліт встановили за кілька років до його виявлення.

Остання знайдена споруда Поліція Лас-Вегаса Моноліт, знайдений у Каліфорнії Соцмережі Конструкція, яку виявили в Румунії Соцмережі Перша знайдена споруда з Юти Соцмережі

Згодом конструкція зникла.

"Ми отримали достовірні повідомлення про те, що незаконно встановлена ​​конструкція була видалена з державних земель Бюро землеустрою невідомою особою", – заявили представники влади.

Де ще знаходили конструкцію?

Після 2020 року подібні інсталяції з’являлися і зникали в американському штаті Каліфорнія, а також в Англії, Румунії та інших куточках світу.

Останню появу таємничих конструкцій зафіксували в березні 2024 року на вершині пагорба в Уельсі. Тоді моноліт випадково виявив місцевий будівельник.

За його словами, через ускладненість під’їзду до пагорба, спорудження, ймовірно, перенесли декілька людей або його спустили з гелікоптера.

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Хто споруджує моноліти і куди вони зникають?

Досі достеменно невідомо, хто і навіщо розміщує 3-метрові інсталяції в різних місцях планети, а пізніше так само непомітно прибирає їх.

Користувачі соцмереж висувають різні версії – від неземного походження, витівок творців відео на YouTube до форми виразу творчої уяви митців.

Нагадаємо, у травні 2024 року дослідники розкрили таємницю гігантської дюни в Марокко – вона утворилася 13 тисяч років тому.