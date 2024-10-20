У Швеції виявили величезне поховання вікінгів і уламки 50-метрового корабля

Археологи кажуть, що могили пошкодилися через обробку землі на цьому місці

Під час розкопок поблизу Варберга у Швеції археологи знайшли великий могильник епохи вікінгів. Науковцям вдалося виявити залишки 139 могил, в яких були кістки тварин, людей, біжутерія, глиняні горщики та уламки корабля.

Фахівці стверджують, що дослідили лише 6% території поховання.

Як пише Arkeologerna, археологи почали досліджувати місцевість у травні 2017 року – тоді місцева влада планувала прокласти там нові водопровідні труби та кільцеві розв’язку.

Вчені вважали, що досліджують залишки поселення кам’яного віку, але неочікувано почали натрапляти на набагато пізніші могили.

"Ми знайшли п’ять могил із залишками кісток і нашаруваннями вогнища. Кістки були собачі та людські.

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Потім ми зрозуміли, що тут велике поховання вікінгів, на якому ми повинні зосередитися", – згадує керівниця проєкту відділу археологів Державного історичного музею (Швеція) Петра Нордін.

Однак археологи зіткнулися із деякими складнощами – раніше землю на місці могильників використовували для випасання худоби. Тому поверхню ґрунту розорювали та розрівнювали, що пошкодило кургани та могили.

Arkeologerna/Facebook Arkeologerna/Facebook Позолочена пряжка Arkeologerna/Facebook Arkeologerna/Facebook Позолочений кулон із пташкою Arkeologerna/Facebook Пряжка з конем, що кусає свій хвіст Arkeologerna/Facebook

Втім вченим вдалося дослідити, де були розташовані багаття, на яких спалювали померлих, і навіть раніше затонулий 50-метровий корабель.

"Ми часто знаходили собак на маленьких круглих багаттях, а людей – на довгастих. Собака був компаньйоном і супроводжував людину на багатті", – пояснює Петра Нордін.

Більшість знайдених на місці могильника об’єктів постраждали через вплив полум’я. Однак серед них вдалося ідентифікувати костюмні пряжки, кераміку та навіть арабські срібні монети.

Також археологи відкопали кістки птахів, собак, великої рогатої худоби, свиней і рештки людей.

"Після спалення мертвих зверху клали неспалених тварин, перш ніж остаточно закрити могили. Найбільш поширеною була велика рогата худоба, наприклад корови. Ймовірно, це були харчові жертви", – розповідає керівниця розкопок.

За словами науковців, могильник "стратегічно вдало" розташований на плоскому хребті вздовж двох раніше важливих транспортних шляхів.

Тамтешні назви населених пунктів також згадуються в ранніх історичних джерелах.

Однак археологів спантеличує питання того, де раніше жили поховані в могильнику люди. Петра Нордін каже, що досі залишається загадкою, де існувало неподалік поховання поселення вікінгів. Науковці все ж мають кілька припущень, які планують перевірити в майбутньому.

Нагадаємо, у Данії під час розкопок археологи виявили 50 скелетів вікінгів, стан збереження яких може дозволити провести аналіз ДНК.