Врахували "громадські смаки": нова влада Сирії зобов’язала жінок повністю закривати тіло на пляжах

Нова влада Сирії, яка повалила режим диктатора Башара Асада, ввела новий консервативний дрес-код на громадських пляжах.

Відтепер жінки зобов’язані носити купальники, які повністю закривають тіло, повідомляє CNN.

Міністерство туризму заявило, що нові правила ухвалили "в інтересах громадськості". Вони діятимуть як для місцевих, так і для туристів на пляжах і біля басейнів.

За словами міністра туризму Мазен аль-Салхані, купальний костюм має враховувати "громадські смаки та чутливість різних верств суспільства".

Відтак дозволеними у Сирії є буркіні (купальний костюм для мусульманок, який нагадує гідрокостюм та залишає відкритими лише обличчя, кисті та стопи) та інші купальники, які повністю закривають тіло.

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Приклад буркіні – купальника для мусульманок Kzenon/Depositphotos

Під час пересування між пляжем та іншими місцями жінки мають носити поверх купальника пляжну накидку або халат вільного крою.

Деякі обмеження ввели й для чоловіків. У громадських місцях поза зонами для купання, вестибюлями готелів та зонами харчування їм заборонили ходити топлес. Натомість чоловіки мають вдягати вільний одяг, який покриває плечі та коліна, та уникати прозорого або надто обтислого вбрання.

Та нові правила не діятимуть на курортах і в готелях, які класифікуються як міжнародні та преміум (щонайменше 4 зірки), а також на приватних пляжах і в басейнах. Там дозволено носити "типовий західний купальний одяг".

Як каратимуть порушників нових правил – поки невідомо. Однак у міністерстві повідомили, що за дотриманням дрес-коду стежитимуть рятувальники та наглядачі пляжів.

Нові правила відображають вплив ісламістської коаліції Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ), яка очолює перехідний уряд Сирії. Раніше, коли вона була відома як організація Фронт ан-Нусра, США та Велика Британія визнали її терористичною.

Нагадаємо, на початку 2025 року тимчасовий уряд Сирії оголосив про зміни до шкільної програми з "ісламістським ухилом". Він замінив деякі слова з Корану та вилучив розділ про "походження життя". Зокрема у вірші священної книги ісламу "шлях добра" замінила на "ісламський шлях", а "прокляті та заблудлі" – на "юдеї та християни".