Ув'язнення за жебрацтво, а у в'язницях – зґвалтування та вбивства: як живуть жінки в Афганістані

Жінки, яких таліби заарештовують за жебракування, повідомляють про зґвалтування та вбивства в афганських в'язницях.

Це сталось після прийняття "драконівських" законів, пише The Guardian.

Таліби заборонили більшість оплачуваної роботи для жінок у серпні 2021 року. Це призвело до зростання злиднів по всій країні.

Тому вони змушені жебракувати на вулицях, аби прогодувати своїх дітей.

Але у травні таліби прийняли нові закони, які забороняють "здоровим людям" жебракувати на вулицях, якщо у них є достатньо грошей, щоб купити їжі на один день.

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В Афганістані навіть створили комісію для реєстрації жебраків і віднесення їх до категорії "професійні", "знедолені" та "організовані". У всіх них беруть відбитки пальців та біометричні дані.

За словами офіційних осіб Талібану, тільки в Кабулі вже "затримано" майже 60 тисяч жебраків.

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Наприклад, 32-річна Захра – мати трьох дітей. Вона розповіла, що була змушена переїхати до Кабула і просити на вулицях їжу. Її чоловік, який служив у національній армії колишнього уряду, зник після того, як таліби прийшли до влади в серпні 2021-го.

Жінка сказала, що не знала про закони Талібану проти жебрацтва, поки її не заарештували.

"Біля пекарні зупинився автомобіль талібів. Сина забрали силою і сказали сісти в машину", – розповіла вона.

Захра стверджувала, що провела 3 дні та ночі у в'язниці талібів. Її змушували готувати, прибирати та прати для чоловіків, які там працювали.

Пізніше її попередили, що візьмуть відбитки пальців і запишуть біометричні дані. Коли вона чинила опір, її били до втрати свідомості. Захра також розповіла, що потім її зґвалтували.

Інша жінка, Парвана, розповіла, що в жовтні її затримали під час жебракування в Кабулі разом зі своєю чотирирічною дочкою після того, як її чоловік покинув їх.

"Вони приводили всіх, навіть маленьких дітей, які чистили взуття на вулицях", – згадує вона.

Парвана також зазначила, що її та ще двох жінок зґвалтували під час ув'язнення.

Колишні ув’язнені також розповіли афганському інформаційному агентству Zan Times, що вони були свідками жорстокого поводження з маленькими дітьми у в’язниці. Одна з них навіть стверджувала, що бачила, як двох дітей забили до смерті.

У законі про жебрацтво також вказано, що "знедолені" особи мають законне право на фінансову допомогу після звільнення. Але жодна з жінок не сказала, що отримувала будь-яку допомогу.