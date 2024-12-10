Таксистка висадила сім’ю загиблого воїна через прохання говорити українською: їй загрожує штраф

У Київській області водійка таксі висадила з автомобіля родину загиблого військового через прохання вимкнути російськомовний навігатор та перейти на українську мову.

Про цей інцидент у соцмережах повідомила Олена Петрів.

За її словами, мама, сестра та дитина загиблого військового поверталися з кладовища. Під час поїздки водійка та її навігатор говорили російською. На прохання пасажирів "прибрати російське" водійка відреагувала агресивно, почала кричати та врешті-решт висадила клієнтів посеред траси неподалік Вишгорода.

На ситуацію відреагував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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"Цинічна відмова обслуговувати пасажирів державною мовою – відверте порушення статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою обслуговування споживачів за замовчуванням є українська. Ця норма діє майже чотири роки – з 16 січня 2021-го", – зазначив він.

За словами мовного омбудсмена, аналогічні випадки вже траплялися. Їхніми наслідками були штрафи.

"Водійці таксі, яка висадила пасажирів через їх законну вимогу обслуговувати державною мовою, уникнути покарання не вдасться", – зазначив Кремінь

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачає штрафи за порушення мовного законодавства. Перше порушення карається штрафом від 3400 до 5100 грн або попередженням, повторне протягом року – штрафом від 8500 до 11 900 грн.

У сервісі з виклику таксі Uklon заявили, що вважають неприпустимими дії своєї водійки. У компанія заявили, що проаналізували та врегулювали ситуацію.

"Експерти компанії звʼязались з пасажиркою, вибачились та надали компенсацію. Ми радо будемо надавати їй наші послуги й надалі.

Водійці, яка виконувала замовлення, був заблокований доступ до користування онлайн-сервісом Uklon. Попри високий рейтинг та оцінки, які дана водійка мала від клієнтів сервісу протягом року співпраці, а також значний обсяг виконаних поїздок, ми прийняли рішення призупинити надання їй доступу до водійського застосунку Uklon, і провести навчальну роботу з нею задля дотримання обовʼязкових вимог до поведінки і спілкування водіїв", – зазначили в компанії.

Компанія підкреслила, що такі інциденти не відповідають цінностям Uklon, і вона надалі працюватиме над забезпеченням якісного та ввічливого обслуговування пасажирів.

Нагадаємо, нещодавно у Києві суд визнав винними двох пенсіонерів, які напали на волонтерку через її небажання спілкуватися російською мовою. При ухваленні вироку врахували похилий вік обвинувачених.