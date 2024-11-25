У Києві судили пенсіонерів, які напали на волонтерку через українську мову

У Києві визнали винними пенсіонерів, які напали на волонтерку

У Києві суд визнав винними двох пенсіонерів, які напали на волонтерку через її небажання спілкуватися російською мовою.

При ухваленні вироку врахували похилий вік обвинувачених, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Інцидент стався на початку червня. Волонтерка на ім’я Наталія поверталася із прощання із загиблою госпітальєркою Іриною Цибух, коли натрапила на двох чоловіків, які звернулися до неї російською мовою.

За словами жінки, вони говорили у "фамільярному та вульгарному" тоні. На це вона відповіла, що не розуміє їх і пішла далі.

Після цього чоловіки погналися за Наталією, почали кричати їй у слід образи та погрожувати приходом росіян. Пенсіонери відібрали у неї телефон і почали штовханину, яка переросла в бійку.

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У прокуратурі зазначили, що чоловіки були у нетверезому стані. Побачивши Наталію, вони вирішили зробити їй кілька компліментів, однак вона залицянь не оцінила.

Після образ та спроб відібрати у волонтерки телефон, один з обвинувачених кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс.

Нападників судили за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб.

Чоловіків засудили до 2 років позбавлення волі із застосуванням іспитового строку терміном на 2 роки.

"Суд під час ухвалення вироку врахував похилий вік обвинувачених – 74 та 70 років", – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці покарали чоловіка, який агресивно відреагував на зауваження щодо мови в одній із книгарень Києва. Він кинувся на жінку, яка попросила його не розмовляти російською.