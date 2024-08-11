У Каліфорнії дикий ведмідь увірвався до шкільного класу: блукав між партами і зазіхнув на запаси їжі

Під час перебування в приміщенні дика тварина поводила себе спокійно

У США шкільна учителька готувала свій клас до початку навчального року, коли до кімнати увійшов дикий ведмідь. Тварина блукала між рядами парт, поки їй не допомогли знайти шлях назовні.

Подія трапилася у Пайн-Маунтен-Клабі, що в штаті Каліфорнія (США), коли учителька початкової школи Елейн Салмон пішла в в іншу споруду школи, аби зробити копії деяких документів, пише ABC News.

Коли Елейн повернулася, у класній кімнаті на неї вже чекав незвичайний гість – дикий ведмідь.

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"Я відкрила двері мого класу, а там був цей ведмідь, який кидався до виходу. Я зачинила тварину всередині і повернулася до шкільного офісу, звідки зателефонувала чоловікові", – розповіла жінка.

Учителька зізнається, що переймалася за збереженість речей у класі, зокрема нової підлоги і декорацій, які тільки-но повісила.

"Моєю першою думкою було: "Чи він (ведмідь – ред.) якось нашкодить? У мене новенька підлога і вже висять декорації", – із сміхом згадує жінка.

Чоловік педагогині Єн Соурі приїхав на допомогу і зняв відео, на якому видно дику тварину всередині невеликої класної кімнати. На ролику ведмідь спокійно блукає між рядами, нюхає пакет із обідом Елейн, а згодом намагається знайти вихід.

Учителька разом із чоловіком стукали по вікну ззовні класної кімнати, аби привернути увагу ведмедя.

"Боже милий, та він зовсім не боїться людей", – кілька разів здивовано повторює Єн на відео.

Дика тварина намагалася використати вікно як спосіб втечі – вона навіть вилізла на підвіконня і передніми лапами повторювала схожі на дряпання рухи.

Зрештою чоловік учительки зайшов до класу і залишив відчиненими двері назовні, аби ведмідь зміг безпечно вийти. Тварина не змусила себе довго чекати і сміливо пройшла на вихід усього за кількадесят сантиметрів від Єна.

На волі ведмідь відразу кинувся бігти до лісистих гір навколо школи.

За словами Елейн, дика тварина не завдала жодної школи, крім того, що зазіхнула на запаси їжі в класі, підготовлені на випадок землетрусів.

Як зазначають на сайті навчального закладу, гаслом школи, куди навідалася тварина, є вислів: "Дім ведмедів".

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