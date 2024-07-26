У США ведмідь із дитинчам вдерлися до автівки місцевого і застрягли в ній

У Коннектикуті, США, дорослий ведмідь та дитинча застрягли в припаркованій автівці. Тварини не могли самостійно вибратися з "пастки" і, налякані звуками клаксона та гучного радіо, розірвали внутрішню частину машини.

Власник транспортного засобу викликав на місце події природоохоронну поліцію штату, працівники якої допомогли визволити диких тварин, пише AP News.

Після відчинення дверей автівки звільнені тварини цілими та неушкодженими побігли до лісу поблизу. До них приєдналося ще одне ведмежа, яке раніше бігало навколо будинку неподалік.

За словами правоохоронців, автомобілю пощастило менше – його внутрішня частина була повністю розірвана.

Працівники поліції вважають, що ведмеді потрапили до машини, відкривши двері, але достеменно не відомо, чому пізніше вони опинилися зачиненими всередині.

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За останній тиждень у тому ж штаті відбулося ще три подібних випадки за участі ведмедів. Зокрема, американка отримала легкі травми після того, як на неї напала та покусала дика тварина.

Пізніше працівники тамтешньої поліції знайшли та приспали ведмедя. Надалі фахівці планують провести тестування, аби перевірити стан здоров’я дикого звіра.

У червні місцевий житель Кантону, що в Огайо, з метою самооборони застрелив чорного ведмедя.

Минулого року ще одна тварина увірвалася до пекарні, де з’їла 60 кексів, після чого втекла з місця інциденту.

Наразі у регіоні ведмеді регулярно вдираються до машин, залазять у сміттєві баки та будинку, попри те, що випадки схожої поведінки тварин кілька десятиліть тому були рідкістю.

На думку Департаменту енергетики та захисту довкілля Коннектикуту, це свідчить про збільшення популяції тварин. За їхнім підрахунком, зараз у штаті проживає від 1000 до 1200 ведмедів – їх помічали в усіх містах, але більшість тварин зосереджуються на північно-західній частині штату.

"Завжди тримайте двері автомобіля замкненими, якщо у вашому районі з’являються ведмеді, і ніколи не залишайте легкодоступною людську їжу", – наголосив Ітан Ван Несс, старший радник Департаменту енергетики та захисту довкілля.

Наприкінці червня у Києві працівники "Муніципальної охорони" визволили молоду лосиху, яка застрягла у загородженому футбольному полі у Парку партизанської слави. Поранену тварину довелося переносити сімом чоловікам.