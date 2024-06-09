Фото замість грошей: у США бібліотека запровадила цікавий спосіб компенсувати пошкодження книг

Громадська бібліотека Міддлтона, що в американському штаті Віскосин, відмовляється від плати за зіпсовану книгу в обмін на фотографії домашніх тварин чи дітей, які їх пошкодили.

До бібліотек регулярно повертають такі книги, тому працівники закладу вирішили із розумінням поставитися до власників пухнастих любителів літератури і запровадити нове правило, інформує The Washington Post.

Якщо раніше відвідувачі бібліотеки мали компенсувати вартість пошкодженої книги, то тепер вони можуть уникнути покарання, надіславши знімок собаки, кота чи навіть дитини, які нашкодили.

"Ми цілком розуміємо, що нещасні випадки трапляються. Іноді відвідувачі надто хвилюються, коли треба прийти і розповісти про інцидент.

Ми не хочемо, щоб пошкоджена річ зіпсувала їхні стосунки з бібліотекою", – розповіла заступниця директора книгозбірні Кетрін Кларк.

У своєму дописі бібліотека визнала, що часом книги виглядають смачно для домашніх тварин та маленьких дітей. Бібліотекарі додали фотографію собаки на прізвисько Дейзі, яка зжувала роман "Гість" (The Guest) Б. А. Періс.

Міддлтонська громадська бібліотека Міддлтонська громадська бібліотека

У відповідь один із коментаторів зізнався, що стримується від спокуси нагодувати кота бібліотечними книгами, аби лиш поділитися знімками улюбленця.

Уже другий допис у серії, на якому був американський спаніель Квік, набрав більше 18 тисяч вподобайок. Кетрін Кларк зауважила, що не очікувала такої активної реакції користувачів соцмережі.

Міддлтонська громадська бібліотека Міддлтонська громадська бібліотека

"Для розуміння, ми зазвичай радіємо побачити кілька десятків лайків. Спостерігати за тим, як публікація стає вірусною, було захопливо. Ми бачили коментарі, поширення та підписки з усього світу", – сказала бібліотекарка Ребекка Лайт.

Із моменту оголошення нового правила на сторінці міддтонської книгозбірні з’явилося ще кілька дописів із пухнастими. Серед них – австралійський лабрадудель на кличку Скай.

Міддлтонська громадська бібліотека Міддлтонська громадська бібліотека

Як зазначила власниця собаки, він полюбляє гризти взуття, але досі ніколи не цікавився книгами. Одного разу Стефані вийшла на кілька хвилин із кімнати, а коли повернулася – Скай уже гриз край "Залізного полум’я" (Iron Flame) Ребекки Яррос. Після жування 623 сторінок роману пес повернувся до своєї улюбленої справи – ганяти білок.

Стефані розповіла, що пішла повернути пошкоджену книгу і заплатити за неї, однак можливість "розрахуватися" знімком пса порадувала її.

"Це демонструє повагу і розуміння. Крім того, це спосіб рекламувати бібліотеки як веселі та гостинні місця", – сказала жінка.

Завідуюча бібліотекою Жан Лігокі нещодавно виявила, що її книгу "Йога протягом усього життя" (Lifelong Yoga) пожували. Підозрюваних було двоє.

Міддлтонська громадська бібліотека Міддлтонська громадська бібліотека

"Ми не знали, чи був це Ворд чи Нед, але, знаючи їхні характери, ми вважаємо, що винуватцем був таки Ворд.

Мені подобається все, що створює відкритий доступ для людей, які можуть опинитися в невигідному становищі та не мають грошей, щоб заплатити за пошкоджену книгу", – поділилася жінка.

Ще одним порушником став однорічний чіхуахуа Беа, який "відгриз шматок злочину" від детективу "Куля, що не влучила" Річарда Османа.

Міддлтонська громадська бібліотека Міддлтонська громадська бібліотека

Нагадаємо, у США пес допоміг викликати допомогу своєму власникові, який постраждав внаслідок автокатастрофи. Для цього собака подолав більше шести кілометрів дороги.