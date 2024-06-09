У США собака пробіг понад 6 км, щоб покликати на допомогу постраждалому в ДТП господарю

У штаті Орегон, що в США, пес врятував господаря, який постраждав внаслідок автомобільної аварії. Він подолав майже 6,5 кілометра шляху, аби покликати на допомогу.

Про це інформує The Guardian із посиланням на заяву шерифа округу Бейкер штату Орегон.

На початку червня Брендон Гаррет разом із чотирма своїми собаками покинув табір,який у гірськомі масиві Валлова розбила його родина. Чоловік не впорався із керуванням на різкому повороті та злетів із насипу.

Один із його улюбленців пробіг назад до табору майже 6,5 кілометра. Поява собаки змусила родину непокоїтися за Брендона, тому вони розпочали пошуки і наступного ранку знайшли у струмку машину чоловіка.

Брендона дістали з яру за допомогою канатної системи Офіс шерифа округу Бейкер

Рідні Брендона не змогли самостійно дістатися до автіки через те, що вона впала у крутий порослий кущами яр. На їхній виклик прибули надзвичайники, які використали бензопили, щоб розчистити шлях для пошуково-рятувальних робіт.

Живого, але травмованого чоловіка знайшли за майже 90 метрів від машини разом із трьома іншими собаками.

"Коли команда змогла дістатися до нього, вони завантажили та закріпили чоловіка до рятувальних нош. Його підключили до канатної системи і підняли з яру", – зазначили в офісі шерифа округу.

Брендону надали першу допомогу на місці та гвинтокрилом доставили до медичного закладу.

Раніше ми розповідали про собаку на прізвисько Мішка, якого знайшли за 3200 кілометрів від дому. Як домашній улюбленець дістався від свого дому в місті Сан-Дієго, що в Каліфорнії до Мічигану, залишилося таємницею.