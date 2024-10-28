У США чоловік виграв мільйон доларів у лотерею: гроші на білет він знайшов перед входом до магазину

У США чоловік виграв мільйон доларів у лотерею, білет на участь у якій придбав на випадково знайдені гроші.

Як повідомляє CNN, щасливчиком є столяр Джеррі Гікс з міста Баннер-Елк, що у штаті Північна Кароліна.

Прямуючи до магазину, він знайшов на паркуванні 20-доларову купюру. Чоловік вирішив витратив її на лотерейний білет.

У магазині не було лотереї, яку шукав Гікс, тому він придбав іншу – Extreme Cash. Саме вона й принесла чоловіку мільйон доларів.

Джеррі Гікс вирішив не чекати виплати усієї суми впродовж 20 років та отримав одноразово 600 тисяч доларів.

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Після сплати податків чоловік забрав додому 429 тисяч доларів.

Гікс планує спрямувати ці гроші на допомогу своїм дітям та вийти на пенсію після 56 років. Але перед цим чоловік хоче насолодитися своїм виграшем.

"Ми поїдемо прямо в Golden Corral (американська мережа ресторанів – ред.) і з'їмо все, що у них є", – сказав він.

Нагадаємо, у США чоловік виграв в лотерею майже 400 тисяч доларів після 7 років спроб – він наполегливо писав дні й ті самі цифри.