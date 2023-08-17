Наполегливо писав ті самі цифри: у США чоловік виграв в лотерею після 7 років спроб

Пол Кауділл з США впродовж 7 років купляв лотерейні білети і писав одну й ту саму комбінацію чисел.

11 серпня він виграв 390 тисяч доларі у розіграші Lucky for Life, повідомили на сторінці розіграшу лотереї штату Північної Кароліни.

"Я грав на одні й ті ж числа щодня з початку гри. Числа – це різні дні народження людей у ​​моїй родині", – зазначив Пол.

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Йому запропонували одноразову виплату або 25 тисяч доларів на рік протягом усього життя. Він обрав одноразову виплату, і після вирахування податків отримав майже 280 тисяч доларів.

Фото: NC LOTTERY

Щасливчик розповів, що подумав про помилку, коли вперше побачив, що виграв. Через це не міг спати всю ніч.

Він купив свій щасливий білет за 2 долари на зупинці на Вест-Маунтін-стріт.

Нещодавно Пол вийшов на пенсію, тож вже знає, як розпоряджатиметься виграшем. Він поділився, що частину грошей витратить на свій будинок.

На сайті лотереї зазначено, що шанси виграти "довічний" приз у 25 тисяч доларів на рік становлять лише 1 до 1,8 мільйона.

Нагадаємо, нещодавно 11 жінок з Індії склали разом невеликі суми, щоб купили лотерейний білет. Вони зірвали джекпот та виграли 1,2 млн доларів.

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