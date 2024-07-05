У США визначили переможця конкурсу з поїдання хот-догів: він зʼїв 58 штук за 10 хвилин

Американський конкурс з поїдання хот-догів оголосив переможця 2024 року – ним став 39-річний Патрік Бертолетті з Чикаго.

Чоловік зʼїв 58 хот-догів за 10 хвилин під час конкурсу Nathan's Famous International Hot Dog Eating Contest 4 липня, повідомляє CNN.

Бертолетті випередив Джеффрі Еспера (53) та Джеймса Вебба (52), які замкнули трійку лідерів. Це була перша перемога Бертолетті за 9 років участі в цьому конкурсі.

Змагання Nathan's Famous відзначилось і жіночими здобутками. Одна з учасниць Мікі Судо побила рекорд з поїдання хот-догів для жінок, з'ївши 51 булку з сосискою.

Вона випередила Майої Ебіхару на 14 хот-догів та завоювала свій 10-й титул на змаганнях. Мікі щороку перемагає у жіночому конкурсі з поїдання хот-догів ще з 2014 року.

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Цьогоріч у змаганні не брав участі династичний чемпіон з поїдання хот-догів Джоуї Честнат, який торік зʼїв 62 булки з сосискою.

Честнат був 16-разовим переможцем та колись зʼїв рекордну кількість хот-догів – 76. Але минулого року він уклав угоду з компанією Impossible Foods, що виробляє рослинну їжу, тому йому заборонили брати участь.

Але 40-річний чоловік не зрадив традиціям і взяв участь у власному шоу, змагаючись у поїданні хот-догів із чотирма військовослужбовцями армії США на базі Форт-Блісс в Ель-Пасо. Честнат, який цього разу зʼїв 57 хот-догів, обіцяв зібрати з турніру в Техасі кошти для родин військових.

Міжнародний конкурс з поїдання хот-догів Nathan's Famous – це щорічне американське змагання з поїдання хот-догів, яке проходить 4 липня на День незалежності США.

Любителі хот-догів змагаються у ресторані Nathan's Famous на розі Серф-авеню і Стілвелл-авеню в Коні-Айленді, районі Брукліна, Нью-Йорк. Цього року подію відвідали близько 40 тисяч глядачів.

Нагадаємо, раніше 70-річний американець встановив світовий рекорд, зʼївши за життя 34 тисячі біг-маків.