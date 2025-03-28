У США дитина поскаржилася няні на "монстра" під ліжком: виявилося, там переховувався чоловік

У США дитина поскаржилася на монстра під ліжком – там переховувався чоловік

У США дитина поскаржилася няні на "монстра" під ліжком. Щоб переконати її, що там нікого немає, няня зазирнула туди й побачила чоловіка, який переховувався.

Його заарештувала поліція, повідомляють The Guardian та CNN.

Інцидент стався 24 березня неподалік від міста Грейт-Бенд у штаті Канзас, коли няня вкладала своїх підопічних спати.

"Одна дитина поскаржилася, що у них під ліжком монстр. Коли потерпіла спробувала показати їй, що під ліжком нікого немає, вона віч-на-віч зіштовхнулася з чоловіком, який там ховався", – розповіли у поліції.

Між ним та нянею почалася сутичка, через яку одна дитина впала. Чоловіку вдалося втекти до прибуття правоохоронців.

РЕКЛАМА:

Поліція з’ясувала, що це був 27-річний Мартін Віллалобос-молодший, який раніше мешкав у цьому будинку. Потім йому заборонили наближатися до житла судовим наказом про захист від жорстокого поводження. Зв’язок між чоловіком та дітьми поліція не розкриває.

Наступного ранку після невеликої погоні Віллалобоса спіймали та заарештували.

Згідно із судовими записами, у січні та лютому 2025 року його звинуватили у погрозах, домашньому насильстві та порушенні судового наказу.

Серед нових звинувачень – викрадення, крадіжка із проникненням, побиття за обтяжувальних обставин, загроза життю дитини та перешкоджання співробітнику правоохоронних органів.

Його помістили під варту під заставу у розмірі 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, в Австралії затримали жінку, яка труїла однорічну дитину заради донатів у соцмережі.