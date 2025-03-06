У США грабіжник під час арешту проковтнув сережки вартістю 770 тисяч доларів

У США чоловік під час арешту проковтнув дві сережки "Тіффані" вартістю 770 тисяч доларів.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на свідчення детективів.

За версією поліції, 32-річний житель Техасу зайшов до магазину прикрас, щоб начебто купити діамантові сережки та каблучку з діамантом від імені баскетболіста команди Орландо Меджік.

Продавці супроводили чоловіка до VIP-кімнати, де він мав оглянути коштовності. Натомість він схопив прикраси та вибіг з магазину.

Один із продавців намагався завадити і зумів вибити з його рук діамантовий перстень вартістю 587 тисяч доларів. Але зловмисник таки втік із парою сережок.

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За справу взялася поліція. Правоохоронці завдяки відео з камери спостереження біля торгового центру швидко ідентифікували номерний знак автомобіля підозрюваного. Знайти та зупинити його вдалося майже за 550 кілометрів від місця злочину.

За словами детективів, під час арешту на узбіччі підозрюваний проковтнув крадені сережки. Пізніше у поліцейській машині він визнавав, що "мав би викинути їх у вікно". Згодом у в’язниці він запитав персонал, чи будуть його звинувачувати у крадіжці сережок, якщо "вони у животі".

Стороннє тіло у травному тракті грабіжника Фото: Orlando Police Department

Чоловікові зробили рентген, на якому видно стороннє тіло у травному тракті.

Наразі чоловіка звинувачують у вчиненні крадіжки та грабежу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Великій Британії троє чоловіків викрали з палацу золотий унітаз вагою 80 кілограмів, розпиляли його та продали по частинах.